快訊

北捷驚傳隨機砍人…醫籲看清加害人五大徵兆 這站姿候車較安全

科技園區半導體公司工程師陳屍無塵室 同事驚見已死亡多時

北捷石牌站月台揮刀…女嫌情緒不穩送醫觀察 被害婦「背傷3公分」

豪灑公帑爽過生活？尹錫悅家中頂級檜木浴缸曝光 貓跳台市價破十萬

香港01／ 撰文／洪怡霖
南韓前總統尹錫悅11日搬離首爾龍山的總統官邸，乘車準備返回首爾瑞草的私人住宅時微笑揮手致意。路透
南韓前總統尹錫悅11日搬離首爾龍山的總統官邸，乘車準備返回首爾瑞草的私人住宅時微笑揮手致意。路透

南韓前總統尹錫悅周五（11日）下午搬離首爾龍山區的總統官邸，啟程返回位於瑞草區的私宅，期間，傳媒拍到部份貓跳台被裝入貨車。韓媒引述消息稱，其中一件貓跳台價值500萬韓元（約新台幣11萬元），另外官邸浴室內還安裝了2000萬韓元（約新台幣45萬元）的頂級檜木浴缸，而這些支出都由納稅人「埋單」。

根據《韓民族日報》，尹錫悅與夫人金建希共飼養5隻貓和6隻狗，兩人被爆2022年總統官邸遷至首爾漢南洞時，使用國家預算購置價值500萬韓元的貓跳台，浴室中還安裝了僅材料費就高達2000萬韓元的頂級檜木浴缸。

一位熟知2022年5月官邸施工情況的相關人士於13日向本報透露：「當時21Gram公司向行政安全部提交的合約明細中，包含一件價值500萬韓元的貓跳台，此次被拍到的極可能就是其中一部份。」報導指，21Gram是一家曾為金建希提供贊助的室內總統公司，卻透過非擴建工程方式，卻透過非建資提供商業建築官，雖透過非擴建工程公司，卻透過非建築工承辦。

這間傳媒稱，由於總統室自有的預算無法負擔搬遷費用，因此大部份支出由行政安全部的預備金（約13億韓元）及轉用預算（約20億韓元）來彌補。

報導引述國會行政安全委員會相關人士稱：「此前因預算不足而動用行政安全部預算已引發爭議，沒想到購置寵物遊樂設施的費用居然也來自公款。」

根據南韓憲法，尹錫悅夫婦若把以預算購買的貓跳台私自拆卸並帶往瑞草洞私宅，可能構成挪用公款罪。

報導還提到，與之相反，前總統文在寅在卸任前透過公開財產明確表示，5年任期內，其夫婦二人在官邸的所有生活開銷、餐費及衣物費等均由個人承擔。當時青瓦台也曾特別說明：「連官邸所養寵物的飼料費都未動用公款，而是自費支付。」

文在寅2022年11月因《總統記錄物管理法》缺乏相關規定，將北韓贈送的兩隻豐山犬歸還國家時，國民力量黨黨鞭權性東曾諷刺稱：「只是因為得不到國家補貼，就捨不得出錢買飼料，實在小氣。」

延伸閱讀：

韓國總統府網站關閉 尹錫悅最快或今日搬離官邸

尹錫悅罷免後未搬離官邸捱轟 在野黨倡驅逐：可能銷毀證據

文章授權轉載自《香港01》

南韓 官邸 尹錫悅

相關新聞

新加坡今解散國會 5月3日舉行全國大選投票

新加坡15日解散國會，新的全國大選投票日訂於5月3日。美聯社報導，總理黃循財的長期執政黨人民行動黨（PAP）幾乎篤定勝選...

豪灑公帑爽過生活？尹錫悅家中頂級檜木浴缸曝光 貓跳台市價破十萬

南韓前總統尹錫悅周五（11日）下午搬離首爾龍山區的總統官邸，啟程返回位於瑞草區的私宅，期間，傳媒拍到部份貓跳台被裝入貨車。韓...

曾從事線上博弈台人 出入菲律賓需先自觀察名單除名

菲律賓移民局官員告訴中央社，曾在菲律賓離岸博弈產業（POGO）工作的外籍人士，包括台灣人，需先向移民局申請自觀察名單除名...

菲美肩並肩大型軍演將登場…多點面向南海、台灣 菲：全面戰鬥測試

菲美兩國之間一年一度的肩並肩聯合軍事演習，將於下週正式登場，演習地點大多面向南海和台灣，新增空中與飛彈防禦項目，菲方稱這...

南韓遭美列「敏感國家」今生效 恐影響雙方能源科技合作

韓聯社報導，美國能源部將南韓列入「敏感國家名單」15日正式生效。由於先前1名承包商職員試圖將核反應爐設計圖攜帶至南韓，並...

習近平到訪 越南准了引進中國製客機…越捷航空首家採用

中共總書記習近平造訪越南之際，越方公布新法令，為進口中國生產的飛機開綠燈。越捷航空為越南首家採用中國商飛機型的公司，19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。