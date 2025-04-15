快訊

北捷驚傳隨機砍人…醫籲看清加害人五大徵兆 這站姿候車較安全

科技園區半導體公司工程師陳屍無塵室 同事驚見已死亡多時

北捷石牌站月台揮刀…女嫌情緒不穩送醫觀察 被害婦「背傷3公分」

力阻侵門踏戶 澳洲關切俄羅斯軍機有意駐紮印尼

中央社／ 雪梨/雅加達15日綜合外電報導

英國情報分析公司詹氏資訊集團報導，俄羅斯已要求在印尼東部巴布亞省駐紮軍機。這項報導今天成為澳洲大選的焦點議題，總理艾班尼斯說，已針對這項報導向雅加達詢問。

艾班尼斯（Anthony Albanese）告訴媒體：「我們當然不希望看到俄羅斯在我們這個地區擴張影響力。」

根據英國情報分析公司詹氏資訊集團（Jane's），雅加達已收到莫斯科的正式要求，希望允許俄羅斯航空太空軍（Russian Aerospace Forces）飛機駐紮在印尼最東部巴布亞省（Papua）的設施中。

巴布亞省位於澳洲達爾文市（Darwin）以北約1200公里處，而達爾文市是美軍陸戰隊的駐紮地點，每年有6個月的輪調部隊駐守；在此同時，澳洲的空軍基地正在升級，以接待來訪的美軍轟炸機。

艾班尼斯說，澳洲正在就這項報導向印尼「尋求進一步澄清」；他還說，坎培拉與雅加達關係良好。

澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）已與印尼國防部長通話，印尼國防部長聲稱不會有俄羅斯軍機駐紮在印尼。

針對詹氏資訊集團的報導，印尼外交部發言人索米拉（Roy Soemirat）表示，對於報導內容並無所悉。

俄羅斯 印尼 澳洲

延伸閱讀

美國關稅措施反覆 印尼台商憂不確定性「不敢接大單」

俄羅斯：烏克蘭上百架無人機狂轟庫斯克 1老婦死9傷

印尼3月外匯存底創新高

三能擴產 印尼新廠啟用

相關新聞

新加坡今解散國會 5月3日舉行全國大選投票

新加坡15日解散國會，新的全國大選投票日訂於5月3日。美聯社報導，總理黃循財的長期執政黨人民行動黨（PAP）幾乎篤定勝選...

豪灑公帑爽過生活？尹錫悅家中頂級檜木浴缸曝光 貓跳台市價破十萬

南韓前總統尹錫悅周五（11日）下午搬離首爾龍山區的總統官邸，啟程返回位於瑞草區的私宅，期間，傳媒拍到部份貓跳台被裝入貨車。韓...

曾從事線上博弈台人 出入菲律賓需先自觀察名單除名

菲律賓移民局官員告訴中央社，曾在菲律賓離岸博弈產業（POGO）工作的外籍人士，包括台灣人，需先向移民局申請自觀察名單除名...

菲美肩並肩大型軍演將登場…多點面向南海、台灣 菲：全面戰鬥測試

菲美兩國之間一年一度的肩並肩聯合軍事演習，將於下週正式登場，演習地點大多面向南海和台灣，新增空中與飛彈防禦項目，菲方稱這...

南韓遭美列「敏感國家」今生效 恐影響雙方能源科技合作

韓聯社報導，美國能源部將南韓列入「敏感國家名單」15日正式生效。由於先前1名承包商職員試圖將核反應爐設計圖攜帶至南韓，並...

習近平到訪 越南准了引進中國製客機…越捷航空首家採用

中共總書記習近平造訪越南之際，越方公布新法令，為進口中國生產的飛機開綠燈。越捷航空為越南首家採用中國商飛機型的公司，19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。