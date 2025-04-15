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日本軍艦和習近平同步 同時到訪柬埔寨

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中國軍艦4月5日，停靠在柬埔寨雲壤海軍基地正式啟用的海軍基地碼頭。 美聯社
中國軍艦4月5日，停靠在柬埔寨雲壤海軍基地正式啟用的海軍基地碼頭。 美聯社

（德國之聲中文網）此次抵訪的日本軍艦分別為「豐後號」（JS Bungo）和「江田島號」（JS Etajima），兩艦自今年一月離開日本，正在執行為期四個月的印太及中東多國聯合演訓任務。

中國國家主席習近平預計也將於本週五抵達柬埔寨，結束其對東南亞三國的訪問行程。

雲壤基地本月早些時候舉行擴建後落成儀式，新增設施包括可停靠大型艦船的新碼頭、乾船塢等。由於擴建工程主要由中方出資並協助建設，引發美國及地區盟友對中國可能借機建立海外軍事前哨的廣泛關切。

日本防衛大臣中谷元表示，此次訪問有助於柬埔寨建立一個「開放透明」的海軍基地，並強調日柬兩國之間日益緊密的安全合作關係。他指出，這一港口訪問「象徵著兩國的友誼與安全合作深化」，也將有助於實現地區的「和平與穩定」。

近年來，日本不斷加強與柬埔寨的外交與安全合作，以平衡中國在該地區日益增長的影響力。此次訪問為東京方面首次受邀使用雲壤港的新設施。

據柬埔寨政府方面稱，日本軍艦此次優先獲准停靠，是對兩國「高度互信與合作開放精神」的禮遇體現。

中國是柬埔寨最大的投資來源國和最緊密的政治夥伴。華盛頓及其區域盟友擔憂，北京可能會利用雲壤基地在泰國灣部署軍事力量、存放武器甚至停靠海軍艦艇。

（美聯社）

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