應對中國與北韓 日本2025財年防衛開支估占GDP1.8%

日本防衛大臣中谷元今天宣布，2025財政年度的國家防衛開支與相關費用預計達9.9兆日圓（約新台幣2.25兆元），這個數字相當於2022年度國內生產毛額（GDP）的1.8%。

共同社報導，中谷元今天在記者會上表示，政府將在本月開始的2025財年提撥約8.5兆日圓防衛開支，另有約1.5兆日圓是其他相關支出。

日本政府2022年底更新3份長期國家安全策略相關文件時，設定在2027財年將國防預算及相關支出提高到該財年GDP2%的目標，並承諾發展國家的「反擊能力」（意指直接攻擊敵方基地的能力）。

日本憲法第9條明定放棄戰爭，過去日本長期將防衛經費限制在GDP的1%（約5兆日圓）左右。不過為因應中國快速強化軍力以及北韓開發飛彈與核武等狀況，日本正逐步提高國防支出。

日本政府公布上述數字的時間點正逢美國總統川普（Donald Trump）持續向日本、南韓、北大西洋公約組織（NATO）成員國等盟友施壓，要求負擔更多防衛開支，以及駐當地美軍的相關費用。

中谷元今天表示，「這個數字顯示我們正穩步推動強化防衛能力的努力」。

防衛省（相當於國防部）指出，2023財年與2024財年的防衛開支與相關費用分別占GDP的1.4%與1.6%。中谷元說，2025財年的9.9兆日圓占同年度GDP預估值的1.6%。

至於2028財年以及更久之後的防衛開支占比，日本首相石破茂曾表示，如果屆時的安保環境有需要，「這個數字可能超過2%」。

防衛相關開支包括日本海上保安廳（海巡單位）預算、聯合國維和行動、網路安全等計畫。

美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）就任前曾主張，「日本應儘快提高國防支出至GDP的3%」。

「日本經濟新聞」報導，日本過去僅將防衛省預算計入防衛開支，不過安全保障相關3文件皆已改採與歐美相同的開支計算方式。