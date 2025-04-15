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阿爾及利亞驅逐12名法國官員 巴黎揚言反擊

中央社／ 阿爾及爾/巴黎15日綜合外電報導

阿爾及利亞昨天為其基於主權所做出的驅逐12名法國官員的決定進行辯護，並將兩國關係再度緊繃歸咎於法國內政部長霍塔尤。法國外交部長巴霍今天批評阿爾及利亞驅逐法方官員之舉，並揚言反擊。

法新社報導，阿爾及利亞外交部在聲明中證實，在法國逮捕一名阿爾及利亞領事館工作人員後，這12名法國官員被列為不受歡迎人物。

阿爾及利亞外交部將領事館工作人員被逮捕一事稱為「卑鄙行為」，還說這是「法國內政部長長期以負面、惱人態度對待阿爾及利亞的結果」。阿爾及利亞曾是法國殖民地。

法國外交部表示，這12名法國官員被要求在48小時內離開阿爾及利亞。

阿爾及利亞表示，驅逐行動是針對其領事館工作人員在法國被「大張旗鼓且高調」逮捕之後所作出的回應。

阿爾及利亞怪罪法國內政部長霍塔尤（BrunoRetailleau）妨礙兩國近期修補緊張外交關係的努力。

阿爾及利亞外交部表示，兩國關係才剛開始進入緩和期就生變，霍塔尤要為此承擔所有責任。

阿爾及利亞外交部警告：「法國內政部長若再有任何冒犯行為，阿爾及利亞將根據對等原則做出堅決且適當的回應。」

法國檢方先前起訴一名阿爾及利亞領事館工作人員，認為此人涉嫌參與阿爾及利亞籍網紅布霍爾（Amir Boukhors）2024年4月在巴黎郊區被劫持一案，阿爾及利亞於本月12日表達「強烈抗議」。

布霍爾是阿爾及利亞政府的反對者，在短影音平台TikTok有上百萬人追蹤。

法國去年承認摩洛哥對西撒哈拉（Western Sahara）爭議地區的主權，法國與阿爾及利亞的關係開始緊繃，因為阿爾及利亞長期力挺主張西撒哈拉獨立的波利薩里歐陣線（Polisario Front）。

阿爾及利亞去年11月以國家安全相關指控為由，逮捕法阿雙重國籍作家桑薩（Boualem Sansal），因為桑薩接受法國極右翼媒體訪問時說，在法國殖民統治期間，摩洛哥領土被割讓給阿爾及利亞。桑薩被捕後，法國與阿爾及利亞的關係進一步惡化。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）今天說，阿爾及利亞驅逐法國官員「令人遺憾」，此事必有後果；「若阿爾及利亞選擇（讓衝突）升級，我們會以最堅決態度回應」。

法國 阿爾及利亞

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