澳洲：AUKUS消除部分國防貿易壁壘 豁免範圍不含潛艦

澳洲官員和業者表示，美國去年雖已放寬針對AUKUS合作夥伴澳洲的敏感國防出口管制，但部分管制措施仍適用於潛艦，這在兩國生產維吉尼亞級潛艦的國防工業合作方面構成障礙。

路透社報導，澳洲國防部長馬勒斯（RichardMarles）上月表示，美國是否可以克服生產進度延遲並滿足海軍生產要求，是澳洲能否依據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議購買3艘維吉尼亞級（Virginia-class）核動力潛艦的關鍵。

澳洲承諾提供30億美元，以協助強化美國潛艦工業基礎，其中20億美元必須於2025年支付。

美國總統川普已責成馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）審查海軍採購流程，並在1項造船相關行政命令中主張應使用美國製造零組件，並放寬相關監管規範。

報導指出，將澳洲企業納入維吉尼亞級潛艦美國供應鏈的嘗試可謂進度緩慢。

去年8月，澳洲、美國、英國消除了AUKUS國家之間國防貿易的重大壁壘，美國向澳洲出口的70%的國防產品不再受到美國國際武器貿易條例（InternationalTraffic in Arms Regulations, ITAR）約束，也不需申請許可。

然而，主要涵蓋先進領域或敏感國防領域的「排除技術清單」（Excluded Technology List）仍需經過冗長的許可申請流程。

澳洲國防部負責國防工業的助理部長萊特（KylieWright）說：「潛艦技術在排除技術清單上，意味其不在AUKUS的豁免範圍。」

澳洲潛艦局（Australian Submarine Agency）發言人表示，正與美國合作尋求其他解決方案。

這名發言人還說：「澳洲與美國之間技術和資訊的無縫轉移，是AUKUS成功的關鍵。」