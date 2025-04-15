蘇丹內戰進入第3年 聯合國秘書長籲阻止武器流入

蘇丹內戰即將進入第3年，聯合國秘書長古特瑞斯表示，他對於武器和戰鬥人員持續流入蘇丹感到憂心。與此同時，國際社會將在倫敦舉行會議，討論終止蘇丹戰爭。

法新社報導，這場於2023年4月15日爆發的蘇丹內戰已奪走數萬條人命，造成蘇丹部分地區陷入饑荒，國家分裂由軍閥控制。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在蘇丹內戰邁入第3個年頭之際發表聲明稿指出：「外部的援助和武器的流入必須停止。」

蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）領導的政府軍與他的前副手達加洛（Mohamed HamdanDaglo）指揮的快速支援部隊（RSF）自2023年4月15日爆發戰鬥以來，蘇丹一直飽受戰爭之苦。

古特瑞斯指出：「對衝突雙方最具影響力的國家必須運用其影響力來改善蘇丹人民的生活，而不是延續這場災難。」

蘇丹指控阿拉伯聯合大公國提供武器給「快速支援部隊」。快速支援部隊和阿拉伯聯合大公國皆否認這項指控。

蘇丹內戰即將進入第3年，國際社會今天將在倫敦召開會議，希望替蘇丹找到通往和平的道路。不過交戰的雙方均未獲邀請參與。

外界日益憂心，這場內戰將蔓延至蘇丹以外的地區，引發這個原已貧困的非洲之角（Horn of Africa）地區進一步動盪。

英國外交大臣拉米（David Lammy）說：「這場會議將匯集國際社會，共同尋求結束苦難的道路。」

「區域動盪不該蔓延擴散，會造成人們逃離蘇丹和更廣泛的區域，對於我們國家安全而言，一個安全而穩定的蘇丹至關重要。」

聯合國兒童基金會（UNICEF）執行長羅素（Catherine Russell）表示，這場戰爭已「摧毀數百萬蘇丹兒童的生活」。UNICEF預估，2023年和2024年，蘇丹約2776名兒童喪命或受傷殘，較2022年的150起確定案例攀升。這個數字仍有可能遭到低估。

拉米承諾，「英國不會讓蘇丹被遺忘」。他宣布將對蘇丹提供1億2000萬英鎊新援助。

他說，「蘇丹境內殘酷的戰爭摧毀了數百萬人的生活，世界上大部分地區卻視而不見。」

這場會議由英國政府與德國、法國、歐盟以及由55個成員組成的非洲聯盟（African Union）共同主辦。

英國外交部表示，包括沙烏地阿拉伯、美國在內約14個國家的部長級官員，以及聯合國高層代表也將與會。

不過，蘇丹政府抗議未獲邀請參加這場會議。

蘇丹外交部長尤塞夫（Ali Youssef）本月稍早致函英國外相拉米，抗議英國舉辦關於蘇丹的會議，卻未邀請蘇丹政府參加。