快訊

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

告陳菁徽、朱凱翔洩個資 林秉樞胖到134公斤病重…請老爸出庭「勇敢發聲」

彭博：台積電股價驚現「死亡交叉」 本益比已降至14倍

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓遭美列「敏感國家」今生效 恐影響雙方能源科技合作

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
南韓產業通商資源部長安德根（左）3月20日在華盛頓與美國能源部長萊特（右）會面。歐新社
南韓產業通商資源部長安德根（左）3月20日在華盛頓與美國能源部長萊特（右）會面。歐新社

韓聯社報導，美國能源部將南韓列入「敏感國家名單」15日正式生效。由於先前1名承包商職員試圖將核反應爐設計圖攜帶至南韓，並與某位未具名的外國官員接觸，讓美國前總統拜登於今年1月卸任前將南韓列入「敏感國家名單」，此舉恐阻礙首爾與美國盟友在核能、能源及尖端科技等領域的深入合作。

按規定，南韓人士今後若要訪問美國能源部及其下轄的17個研究所，須接受身分確認等程序；美方人員若要訪問南韓或與首爾接觸，也須額外進行安全查核。

報導指出，儘管美國政府表示將持續與南韓在科學與產業等領域密切合作；南韓卻憂心，美國在科學合作上對待盟邦南韓的態度實際上與北韓相似，恐對美韓同盟產生象徵性的影響。

報導還說，首爾此次被列入名單中等級最低的「其他指定國家」。雖然南韓產業通商資源部長安德根3月曾赴美與能源部長萊特（Chris Wright）協商，卻仍未能阻止名單正式生效。

南韓列入名單原因是基於「國家安全、核不擴散及防止恐怖主義支援」等考量。包含北韓、中國大陸、俄國都曾榜上有名。首爾表示正透過部長級官員積極交涉，惟因美方須經年度審查等內部程序，短期內難以自名單中移除。

南韓 美國 首爾

延伸閱讀

韓國新規「禁日本止痛神藥入境」！違者沒收調查 網曝：還有這些可以買

赴韓旅遊注意！ 台灣人最愛「日本EVE止痛神藥」禁攜入境 他慘遭海關沒收還留紀錄

美財長證實日本、南韓是下一批談判對象！WSJ曝這些國家也將優先談

昕奇雲端5月轉上櫃

相關新聞

南韓遭美列「敏感國家」今生效 恐影響雙方能源科技合作

韓聯社報導，美國能源部將南韓列入「敏感國家名單」15日正式生效。由於先前1名承包商職員試圖將核反應爐設計圖攜帶至南韓，並...

菲美肩並肩大型軍演將登場…多點面向南海、台灣 菲：全面戰鬥測試

菲美兩國之間一年一度的肩並肩聯合軍事演習，將於下週正式登場，演習地點大多面向南海和台灣，新增空中與飛彈防禦項目，菲方稱這...

立山黑部開山首日遇上風雪 紀念儀式與「漫步雪之大谷」活動均取消

日本北陸熱門旅遊景點之一，貫穿日本北阿爾卑斯立山連峰，連接富山和長野的高山觀光路線「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」時隔4個半...

新加坡今解散國會 5月3日舉行全國大選投票

新加坡15日解散國會，新的全國大選投票日訂於5月3日。美聯社報導，總理黃循財的長期執政黨人民行動黨（PAP）幾乎篤定勝選...

習近平到訪 越南准了引進中國製客機…越捷航空首家採用

中共總書記習近平造訪越南之際，越方公布新法令，為進口中國生產的飛機開綠燈。越捷航空為越南首家採用中國商飛機型的公司，19...

2天前才去世博扛神轎 日本和歌山縣知事岸本周平昏倒不治

日本和歌山縣知事岸本周平今天上午在和歌山縣一間醫院過世，終年68歲。他過世前2天，還曾前往2025年世界博覽會（大阪關西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。