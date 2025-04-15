快訊

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

告陳菁徽、朱凱翔洩個資 林秉樞胖到134公斤病重…請老爸出庭「勇敢發聲」

彭博：台積電股價驚現「死亡交叉」 本益比已降至14倍

菲美肩並肩大型軍演將登場…多點面向南海、台灣 菲：全面戰鬥測試

中央社／ 馬尼拉15日專電
肩並肩演習菲方發言人洛希科（Michael Logico）今天在記者會上表示，本屆雙方計有1萬4000人參加演習，其中也包括大約200名澳洲士兵。 法新社
肩並肩演習菲方發言人洛希科（Michael Logico）今天在記者會上表示，本屆雙方計有1萬4000人參加演習，其中也包括大約200名澳洲士兵。 法新社

菲美兩國之間一年一度的肩並肩聯合軍事演習，將於下週正式登場，演習地點大多面向南海和台灣，新增空中與飛彈防禦項目，菲方稱這將是「全面戰鬥測試」。

肩並肩（Balikatan）演習菲方發言人洛希科（Michael Logico）今天在記者會上表示，本屆雙方計有1萬4000人參加演習，其中也包括大約200名澳洲士兵。

洛希科說，日本、捷克、波蘭以及柬埔寨等國也將派員觀察演習。

今年的演習新增空中與飛彈防禦項目，洛希科證實，美軍的「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）現已運抵菲律賓，將和泰風飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐）一起在演習中亮相，但他未公開部署地點。

泰風（Typhon）飛彈發射系統於去年4月的美菲聯合軍演首度部署菲國北部，但演習結束後並未撤走，此舉觸怒北京。

有媒體記者詢問NMESIS在肩並肩演習結束後，是否會留在菲律賓，美方演習規畫官克魯曼（DougKrugman）回應，菲美之間有許多演習，如果菲方提出要求，且NMESIS適合參與接下來的其他演習，美方願意讓NMESIS參與。

但他強調，NMESIS放在菲律賓，只是為了演習目的。

菲律賓總統小馬可仕將在不被透露的地點，觀看空中與飛彈防禦項目。

今年的演習地點大多面對南海和台灣，被問及是否關切中國的反應，洛希科答稱，菲美在規畫演習時不會考慮其他國家的反應，每個國家都有自衛權，菲美肩並肩演習符合雙方於1951年簽署的的「共同防禦條約」（MDT）。

洛希科說，本屆的肩並肩演習將是一場「全面戰鬥測試」，菲美雙方把演習視為防衛計畫的實際排練。

至於演習項目是否包括從台灣撤僑，洛希科表示他無法證實。

本屆肩並肩演習預定4月21日開幕，直到5月9日。除了NMESIS和泰風之外，美軍的陸戰隊整合防空系統（MADIS）、高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）、刺針（Stinger）防空飛彈、復仇者（Avenger）防空飛彈預料也將亮相。

演習 菲律賓 飛彈

延伸閱讀

海峽雷霆軍演後 共軍再次發動「聯合戰備警巡」軍演

中共軍演還辦雙城論壇遭轟丟臉 蔣萬安：裁陸委會、海基會嗎？

台東7月城鎮韌性（防空）演習 防空避難設施全面更新

海峽雷霆-2025A 蔡明彥：展現共軍整肅內部仍能演習

相關新聞

南韓遭美列「敏感國家」今生效 恐影響雙方能源科技合作

韓聯社報導，美國能源部將南韓列入「敏感國家名單」15日正式生效。由於先前1名承包商職員試圖將核反應爐設計圖攜帶至南韓，並...

菲美肩並肩大型軍演將登場…多點面向南海、台灣 菲：全面戰鬥測試

菲美兩國之間一年一度的肩並肩聯合軍事演習，將於下週正式登場，演習地點大多面向南海和台灣，新增空中與飛彈防禦項目，菲方稱這...

立山黑部開山首日遇上風雪 紀念儀式與「漫步雪之大谷」活動均取消

日本北陸熱門旅遊景點之一，貫穿日本北阿爾卑斯立山連峰，連接富山和長野的高山觀光路線「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」時隔4個半...

新加坡今解散國會 5月3日舉行全國大選投票

新加坡15日解散國會，新的全國大選投票日訂於5月3日。美聯社報導，總理黃循財的長期執政黨人民行動黨（PAP）幾乎篤定勝選...

習近平到訪 越南准了引進中國製客機…越捷航空首家採用

中共總書記習近平造訪越南之際，越方公布新法令，為進口中國生產的飛機開綠燈。越捷航空為越南首家採用中國商飛機型的公司，19...

2天前才去世博扛神轎 日本和歌山縣知事岸本周平昏倒不治

日本和歌山縣知事岸本周平今天上午在和歌山縣一間醫院過世，終年68歲。他過世前2天，還曾前往2025年世界博覽會（大阪關西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。