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匈牙利修憲 鎖定LGBTQ族群與雙重國籍人士

中央社／ 布達佩斯14日綜合外電報導

匈牙利國會今天壓倒性支持一項鎖定該國LGBTQ族群和雙重國籍者的憲法變革，此舉是民族主義總理奧班鞏固所謂「非自由民主」（illiberal democracy）路線的最新作為。

路透社報導，長期執政的奧班（Viktor Orban）從2010年掌權至今，2026年將面臨大選，然而目前的經濟困境和新的反對黨正構成他執政以來所面臨的最大挑戰。一些分析家指出，修憲是奧班鞏固基本盤、吸引極右派選民的政治行動一環。

奧班承諾要打擊獲得外國資助的匈牙利獨立媒體與非政府組織，並加大對LGBTQ族群的政治攻勢。

這項憲法修正案明定人只能是男性或女性，這與奧班盟友、美國總統川普的性別政策相呼應。

修正案同時允許「暫時」褫奪部分雙重或多重國籍人士的國籍，就算他們出生就取得匈牙利國籍也不例外，可能針對的對象包括經常出現在民粹陰謀論中的匈牙利裔美籍億萬富豪索羅斯（George Soros）。

執政黨表示，此舉針對的是從國外出資支持「假非政府組織、被收買的政治人物以及所謂獨立媒體」的「投機分子」。

根據法新社報導，在修正案付諸表決前，有數十名抗議人士暫時擋住國會入口，隨後遭警方帶離。修正案最終以140票贊成、21票反對通過。

反對派國會議員索波（Timea Szabo）指出：「2011年第一次修憲時，我們也曾把自己束縛起來，沒想到14年後我們還得做同樣的事。」

自由派在野黨「動能黨」（Momentum）政治人物在議場內拉開抗議布條，場外數百名民眾則高喊「我們不會讓自己變成普亭（Vladimir Putin，俄羅斯總統）統治下的俄羅斯」。

批評人士指出，擬議的法律變革進一步侵蝕匈牙利的民主權利，使得這個歐洲聯盟（EU）成員國更加接近普亭主導的威權統治。

LGBTQ 修憲 匈牙利 國籍 憲法

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