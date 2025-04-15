快訊

女乘客「太悶了」強開飛機逃生門 濟州機場航班急煞嚇壞202人

超過80病人幾乎領嘸診察費？醫嘆「看門診像做功德」…台大醫院回應了

桃園化工廠氣體外洩竄濃煙 廠內員工急疏散…消防持續灑水

習近平到訪 越南准了引進中國製客機…越捷航空首家採用

中央社／ 河內15日專電
越南廉價航空公司越捷航空（VietJet Air）。 路透
越南廉價航空公司越捷航空（VietJet Air）。 路透

中共總書記習近平造訪越南之際，越方公布新法令，為進口中國生產的飛機開綠燈。越捷航空為越南首家採用中國商飛機型的公司，19日起將以中國商飛的客機執行兩條國內航線。

越南勞動者報今天報導，越南政府13日公布新的法令，修訂可進口至越南的飛機機型規定，由巴西、加拿大、俄羅斯、英國、中國等國家航空主管機關核發或承認的飛機機型，也將獲越南認可做為引進依據。

越南先前僅承認美國聯邦航空總署（FAA）、歐盟航空安全總署（EASA）認證的飛機。中國一直有意向越南推銷自家生產的飛機，但過去一直卡在越南對於飛機機型認證的法規而無法推進。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南廉價航空公司越捷航空（VietJet Air）已在網路上開賣自4月19日起從河內市、胡志明市飛往昆島（Con Dao）的國內航班，並採用中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）的機型執飛。

習近平14日至15日到訪越南，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）14日會見中國商飛董事長賀東風時，建議中國商飛加強與越方合作，協助越南發展航空經濟與太空開發。

范明正還建議，中國商飛協助越南合作夥伴發展機隊、拓展航線、進一步合作生產飛機零組件與整機製造、建構航空產業生態系、推進航空經濟、培育高素質人力，並共同發展越南太空探索領域。

根據報導，范明正表示，中國商飛除在越南展開飛機買賣、租賃外，也應與越方合作，在越南投資建設飛機保固、維修與保養中心。

習近平 越南 越捷

延伸閱讀

出訪越南 習近平：貿易戰沒有贏家 中國為穩定力量

中舉國打貿戰 習近平獲「免罪金牌」 免擔經濟不振之責

川普找臺階 習不肯致電 都愛面子不認輸

習近平訪越南簽45項合作案 川普：兩國在研究如何搞垮美國

相關新聞

習近平到訪 越南准了引進中國製客機…越捷航空首家採用

中共總書記習近平造訪越南之際，越方公布新法令，為進口中國生產的飛機開綠燈。越捷航空為越南首家採用中國商飛機型的公司，19...

2天前才去世博扛神轎 日本和歌山縣知事岸本周平昏倒不治

日本和歌山縣知事岸本周平今天上午在和歌山縣一間醫院過世，終年68歲。他過世前2天，還曾前往2025年世界博覽會（大阪關西...

美伊19日第二輪核談判 美盼濃縮鈾降濃度 伊朗要求解除制裁

美國Axios新聞網引述消息人士披露，美國與伊朗預計19日在義大利羅馬展開第二輪核子談判。首輪談判雙方釋出正面信號後，美...

裂痕有增無減：加拿大有公家機關建議員工別赴美 或改帶一次性手機

加拿大一些大型公家機關，包括一家養老金管理公司和一家知名醫院，建議員工不要前往美國，此事標誌美加之間長久以來的信任關係正...

台灣在內！一年30萬架客機遭GPS欺騙攻擊 國際專家解析

民航客機高度仰賴的GPS，正讓全球飛行安全面臨前所未有的挑戰。SkAI Data Services和蘇黎世應用科學大學數據顯示，2024年遭遇GPS欺騙攻擊的民航班機數量激增，全年高達近30萬架。 聯合報數位版越洋詢問SkAI Data Services共同創辦人、國際民航組織顧問費格特（Benoit Figuet）時，他特別提到，台灣領空2024年12月也曾偵測到GPS攻擊事件，當時有5到6架班機受影響；從地圖上看，干擾訊號出現的位置在台灣海峽，顯示風險除存在戰亂地區，台灣也須謹慎以對。

美司令曝台海開戰恐怖後果！50萬人恐絕望死 比經濟大蕭條更慘

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）10日在參議院聽證會上警告，若西太平洋爆發戰爭將摧毀全球經濟，導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。