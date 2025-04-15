2天前才去世博扛神轎 日本和歌山縣知事岸本周平昏倒不治

日本和歌山縣知事岸本周平今天上午在和歌山縣一間醫院過世，終年68歲。他過世前2天，還曾前往2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場參加活動。

日本放送協會（NHK）與「讀賣新聞」報導，和歌山縣政府表示，岸本昨天上午被秘書發現昏倒在知事宿舍寢室後，被送往日本紅十字會和歌山醫療中心的加護病房治療，而且他當時失去意識。

不過，岸本經過搶救之後，仍在今天上午9時30分左右因敗血性休克過世。

岸本曾於4月13日，因公前往大阪市出席2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場內「關西展館」的開館活動，期間他還參加扛神轎等活動。

岸本曾在財務省擔任課長，2009年首度當選眾議院議員，並4度連任，期間曾任民主黨政府的經濟產業政務官等職務，後來於2022年出馬參選和歌山縣知事選舉，並首度當選知事。

由於岸本逝世，和歌山縣副知事宮崎泉今天起代理知事職務。

根據日本「公職選舉法」規定，知事過世的情況，要在5天內通知縣的選舉管理委員會，並在通知隔天開始起算50天內舉行選舉。