氣候監測機構：2024歐洲遭遇10多年最嚴重洪災

歐洲聯盟氣候監測機構今天表示，由於化石燃料引起的氣候變遷持續帶來暴雨與其他極端天氣，歐洲去年遭遇自2013年以來最嚴重的洪災，歐陸30%的河流水域遭受嚴重洪水襲擊。

綜合路透社與法新社報導，歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate ChangeService）今天在報告中指出，2024年歐洲遭遇10多年來最嚴重洪災，近1/3河流水位達到決堤點。歐洲大陸大片地區遭洪水淹沒，受災最嚴重的是西班牙的瓦倫西亞（Valencia）以及中歐與東歐。

這些災害發生在全球最熱的一年，凸顯了在人類活動引起的氣候變遷造成全球暖化下，洪水對歐洲構成的威脅。

「哥白尼氣候變化服務」與世界氣象組織（WorldMeteorological Organization）聯合發表的這份歐洲氣候報告指出，2024年歐洲洪水造成至少335人死亡，影響超過41萬人。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的「哥白尼氣候變化服務」副主任勃吉斯（Samantha Burgess）在報告發布前向記者表示：「歐洲遭遇自2013年以來最大規模洪災。」

去年9月，波瑞斯風暴（Storm Boris）為中歐和東歐8個國家帶來巨大洪水與大規模破壞，短短5天的降雨量就相當於3個月。

接著在1個月後，來自地中海的暖濕空氣引發強烈風暴，西班牙發生暴雨，洪水摧毀東部省分瓦倫西亞。

世界氣象組織秘書長索羅（Celeste Saulo）表示：「氣溫每上升1度都至關重要，因為它會讓我們的生活、經濟與地球面臨的風險更形惡化。」

這份報告中也有一些正面訊息，包括2024年歐洲再生能源占比已達45%，創下歷史新高，而大多數歐洲城市都有制定更能適應氣候變遷的計畫。