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大阪世博騷動 80歲老翁喊「背包有炸彈」虛驚一場

中央社／ 東京15日專電

2025年世界博覽會（大阪世博）今天出現一場小騷動，一名80歲老翁在入場行李檢查時，對警衛表示「背包裡有炸彈」。為了安全起見，排隊路線一度管制30分鐘，附近約200名遊客被疏散。事後檢查，他的背包裡沒有炸彈，虛驚一場。

每日新聞報導，今天上午11時過後，這名家住大阪府高槻市的男性在世博會場西側入口進行手提行李檢查時，對警衛說「背包裡有炸彈」，導致現場工作受到妨礙。事實上，他的背包裡沒有炸彈，他也被以涉嫌妨害業務罪逮捕。這是世博開幕後，會場內首次發生逮捕事件。

老翁被捕後否認部分嫌疑，表示「確實有說過那句話，但無意妨礙活動」。

警方表示，老翁持有可以多次入場的門票，他供稱，「對於期待已久的世博感到興奮，一時興起、抱著半開玩笑的心態說了那句話」。

世博 大阪 炸彈

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