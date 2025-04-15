美司令曝台海開戰恐怖後果！50萬人恐絕望死 比經濟大蕭條更慘

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）10日在參議院聽證會上警告，若西太平洋爆發戰爭將摧毀全球經濟，導致核戰風險升高，甚至造成50萬人絕望而死，更強調台灣海峽對全球貿易重要性，且台灣半導體也對美國經濟至關重要。

《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，帕帕羅指出，若台海爆發衝突，封鎖中國與台灣間的航道將對全球貿易產生嚴重衝擊，其後果甚至可能超越1930年代的經濟大蕭條。他補充，台灣是全球半導體產業核心之一，若產線受阻，將嚴重衝擊美國國內經濟現代化與成長。

帕帕羅表示，中國對台軍事施壓行動已暴增300%，並非單純軍演，而是「實際的作戰演練」，預演對台強制接管。

他警告，若區域開戰，亞洲地區GDP可能下跌25%，美國GDP則恐下滑10至12個百分點，失業率上升7至10個百分點，並造成50萬人「絕望而死」，如自殺、藥物過量等社會問題。即便美方成功介入，也僅能將損害減半，仍會造成「極大人道災難」。

帕帕羅亦指出，區域盟友與夥伴間的信任將遭到考驗，若美國影響力下降，「有些印太國家可能會屈從於中國主導國際秩序的長遠目標」，另一些則可能因安全焦慮轉向發展自有核武，導致衝突升級。

與帕帕羅一同出席聽證的駐南韓最高指揮官布朗森將軍（Gen. Xavier Brunson）也表示，若美國在東北亞與台灣的軍事承諾縮減，日本與南韓恐會考慮發展核武。

帕帕羅強調，若縮減駐韓美軍至低於2萬8000人，將削弱美方戰時應對能力，亦會提升北韓入侵風險。他補充，首爾對整個印太安全架構的貢獻遠超朝鮮半島本身。

布朗森在開場致詞中指出，若削減美軍預算與軍力，將難以遏制北韓擴張與抗衡中俄威脅。他強調，韓國軍隊對印太司令部在北方的感測與威懾力發揮關鍵作用。

帕帕羅也警告北韓威脅不可低估：「金正恩的意圖可能隨風而變，他打造的軍隊就是為了對南韓造成重大傷害。我們必須維持有效嚇阻姿態。」

針對印太防禦戰力，帕帕羅呼籲加強C5R（指揮、管制、通訊、電腦、網路、情報、監視、偵察）反制能力，並加強太空、網路、長程火力與關鍵平台打擊能力。他表示：「二戰的勝利靠的是後勤保障，不是人工智慧。你無法用AI彌補實體裝備的不足。」

他指出，造船延宕、勞力短缺與運輸艦隊不足，是當前美軍面臨的主要瓶頸。印太司令部正朝無人系統發展，推動更小型、更分散的部隊部署。

對於海軍兩棲艦隊現況，帕帕羅坦言：「我們目前的艦隊資源不足，備戰程度也不夠。」這些32艘艦艇負責運送海軍陸戰隊與其裝備、飛機。

根據美國會計總署（GAO）去年12月報告，海軍需維持31艘作戰兩棲艦艇以應付需求，但半數艦艇狀況不佳，部分船隻多年無法出勤。海軍為節省預算，提前除役部分艦艇並取消必要維修，但仍須依賴這些維護不足的船隻。

為改善艦艇維修效率，美國海軍於本周的「海空太平洋論壇」中宣布試辦新計畫，將提前500天確定維修項目，並於360天前授予合約，希望藉此降低維修延宕。

海軍目標是讓80%的水面艦隊、潛艦與飛機可即時部署應對危機。

最後帕帕羅也表示，川普政府削減或取消美國國際開發署（USAID）的決策，將使中國趁虛而入，擴大災難救援與人道援助的影響力。「我始終主張保留USAID，否則北京會迅速填補空缺，贏得更多話語權。」