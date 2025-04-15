快訊

喜傑獅「1讚折1元」反告消費者！消基會籲公平會調查「最高可罰5千萬」

被錢砸醒！232萬人今早「有錢入袋」 10檔台股ETF發放股利182億元

沙塵暴空汙來了！鄭明典：PM10非PM2.5、室外避免做1事

各國紛提停戰條件 哈瑪斯仍不解除武裝

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
埃及、卡達與以色列紛提停火方案，但各方仍有堅持，因此仍難達成共識。（中央社示意圖）
埃及、卡達與以色列紛提停火方案，但各方仍有堅持，因此仍難達成共識。（中央社示意圖）

以哈衝突難止息，埃及、卡達與以色列都再提停火條件，但看來仍說服不了彼此！包括哈瑪斯不願意解除武裝，以色列不願完全撤出加薩走廊，但由於近日以色列持續轟炸加薩，讓埃及與卡達都表達譴責，並表示會繼續努力研議新停火協議。以哈曾於1月在美國斡旋下停火6 周，但後續沒有共識，使衝突持續延燒。

以色列不願撤軍

根據《半島電視台》報導，埃及總統塞西14日訪問卡達，並與卡達政府發表聯合聲明，希望未來能舉行國際會議，討論加薩走廊未來的人道與發展計畫。兩國對於以色列近日對加薩走廊的轟炸也表達嚴重關切，並表示會繼續討論新的停火計畫。

據哈瑪斯透露，埃及之前曾提案，希望能夠停火45天，哈瑪斯要釋放目前所有的人質，以交換糧食援助與避難所進入加薩，但因為協議要求哈瑪斯解除武裝，因此哈瑪斯官員對此表示驚訝且拒絕，並表示若要停火，以色列需要全面撤出加薩走廊，並徹底結束加薩戰爭。

加薩人道處境堪憂

半島電視台》另一篇報導指出，以色列也對哈瑪斯提出停火條件，同樣包括要求哈瑪斯解除武裝，因此哈瑪斯仍無法接受，但以色列近日持續在北加薩轟炸，讓以哈衝突的死亡人數逐漸攀升到5.1萬人。半島駐地記者強調，以色列也不願停止加薩戰爭，而解除武裝是哈瑪斯的紅線，雙方談判持續陷入僵局。

法蘭西24》提到，聯合國提醒，加薩走廊的人道狀況是以哈開戰以來最糟的狀況，缺乏醫療資源、燃料與乾淨水源，人道救援工作者因為戰事未歇，被迫進行管控與減少前往加薩走廊運送物資。巴勒斯坦總統阿巴斯與法國總統馬克宏呼籲，加薩走廊應立刻停火。

【更多精采內容，詳見

以色列 加薩走廊 哈瑪斯

延伸閱讀

歐盟將增加金援巴勒斯坦自治政府 3年近600億

加強施壓哈瑪斯 以軍部署南加薩新建「莫拉格走廊」

以色列新建加薩南部安全走廊 加強施壓哈瑪斯

尼坦雅胡提議哈瑪斯解除武裝 換領導人離開加薩

相關新聞

習近平訪越南簽45項合作案 川普：兩國在研究如何搞垮美國

中國國家主席習近平14日啟程東南亞訪問之旅，第一站抵達越南，與越共總書記蘇林會談，呼籲加強雙方貿易關係，並簽署45份合作...

各國紛提停戰條件 哈瑪斯仍不解除武裝

以哈衝突難止息，埃及、卡達與以色列都再提停火條件，但看來仍說服不了彼此！

中國與梵蒂岡的「秘密會議」：天主教「在地化」與教廷的戰略考量

近期院線電影《秘密會議》（Conclave）中，一群紅衣主教齊聚西斯汀禮拜堂，在閉門的選舉儀式中選出新任教宗。雖然劇情揭示了權力鬥爭的荒謬之處，甚至揭露出教會內部的醜聞與保守價值。但不可否認，選舉教宗的過程或教宗的角色本身依然有其神聖性，畢竟教宗的權威性是天主教的神學根基與制度中樞，其權威橫跨國界，直達全球各地信徒與神職體系，展現出宗教治理的超國性格。然而，天主教跨國、集中化的教會結構，碰上當代中國的治理架構時，就形成了結構性矛盾。作為一個高度重視主權與意識形態穩定性的國家，中國對任何超越國家體系的權力來源始終保持高度警惕。當全球天主教會以羅馬為中心運作時，北京則試圖以主權邏輯重構宗教體系，並堅持「不受外部勢力干預」的治理原則，成為中梵關係最難解的核心分歧之一。

「證人說謊」 尹錫悅拒認內亂罪

南韓前總統尹錫悅去年宣布戒嚴被控涉嫌內亂罪，刑事審判十四日在南韓首爾中央地方法院首度開庭審理。尹錫悅出庭為自己辯護，表示...

美伊第2輪核談判 19日登場

美國Axios新聞網引述消息人士披露，美國與伊朗預計十九日在義大利羅馬展開第二輪核子談判。首輪談判雙方釋出正面信號後，美...

衛星拍到 北韓自製現代化軍艦 體積變2倍

美國有線電視新聞網（CNN）報導，最新衛星影像顯示北韓正在打造該國歷來最大軍艦，體積可能是北韓目前艦艇的兩倍以上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。