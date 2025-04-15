各國紛提停戰條件 哈瑪斯仍不解除武裝

近期院線電影《秘密會議》（Conclave）中，一群紅衣主教齊聚西斯汀禮拜堂，在閉門的選舉儀式中選出新任教宗。雖然劇情揭示了權力鬥爭的荒謬之處，甚至揭露出教會內部的醜聞與保守價值。但不可否認，選舉教宗的過程或教宗的角色本身依然有其神聖性，畢竟教宗的權威性是天主教的神學根基與制度中樞，其權威橫跨國界，直達全球各地信徒與神職體系，展現出宗教治理的超國性格。然而，天主教跨國、集中化的教會結構，碰上當代中國的治理架構時，就形成了結構性矛盾。作為一個高度重視主權與意識形態穩定性的國家，中國對任何超越國家體系的權力來源始終保持高度警惕。當全球天主教會以羅馬為中心運作時，北京則試圖以主權邏輯重構宗教體系，並堅持「不受外部勢力干預」的治理原則，成為中梵關係最難解的核心分歧之一。

2025-04-15 09:39