各國紛提停戰條件 哈瑪斯仍不解除武裝
以哈衝突難止息，埃及、卡達與以色列都再提停火條件，但看來仍說服不了彼此！包括哈瑪斯不願意解除武裝，以色列不願完全撤出加薩走廊，但由於近日以色列持續轟炸加薩，讓埃及與卡達都表達譴責，並表示會繼續努力研議新停火協議。以哈曾於1月在美國斡旋下停火6 周，但後續沒有共識，使衝突持續延燒。
以色列不願撤軍
根據《半島電視台》報導，埃及總統塞西14日訪問卡達，並與卡達政府發表聯合聲明，希望未來能舉行國際會議，討論加薩走廊未來的人道與發展計畫。兩國對於以色列近日對加薩走廊的轟炸也表達嚴重關切，並表示會繼續討論新的停火計畫。
據哈瑪斯透露，埃及之前曾提案，希望能夠停火45天，哈瑪斯要釋放目前所有的人質，以交換糧食援助與避難所進入加薩，但因為協議要求哈瑪斯解除武裝，因此哈瑪斯官員對此表示驚訝且拒絕，並表示若要停火，以色列需要全面撤出加薩走廊，並徹底結束加薩戰爭。
加薩人道處境堪憂
《半島電視台》另一篇報導指出，以色列也對哈瑪斯提出停火條件，同樣包括要求哈瑪斯解除武裝，因此哈瑪斯仍無法接受，但以色列近日持續在北加薩轟炸，讓以哈衝突的死亡人數逐漸攀升到5.1萬人。半島駐地記者強調，以色列也不願停止加薩戰爭，而解除武裝是哈瑪斯的紅線，雙方談判持續陷入僵局。
《法蘭西24》提到，聯合國提醒，加薩走廊的人道狀況是以哈開戰以來最糟的狀況，缺乏醫療資源、燃料與乾淨水源，人道救援工作者因為戰事未歇，被迫進行管控與減少前往加薩走廊運送物資。巴勒斯坦總統阿巴斯與法國總統馬克宏呼籲，加薩走廊應立刻停火。
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