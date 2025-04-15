習近平訪越南簽45項合作案 川普：兩國在研究如何搞垮美國

中國國家主席習近平14日啟程東南亞訪問之旅，第一站抵達越南，與越共總書記蘇林會談，呼籲加強雙方貿易關係，並簽署45份合作文件，內容涵蓋互聯互通、人工智能等領域。對此，美國總統川普表示，他認為中國和越南正在研究如何「搞垮」美國，但並不因此責怪它們。

衛報報導，川普14日在白宮與薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）會晤，被問到習近平出訪等問題時，聲稱中越可能在討論如何「搞垮」美國。

川普表示，「我不怪中國。我不怪越南。我不怪它們。我看到它們今天在開會。這很棒吧？這是一次很棒的會議……就像在想，我們該如何搞垮美國？」

越南是少數受到川普所謂「解放日」高額關稅重擊的東南亞國家之一，稅率高達46%。

美國是越南重要的工業和組裝中心，也是越南的主要出口市場，而越南則為美國提供從鞋類、服裝到電子產品等各式各樣的重要商品。

今年前3個月，河內自北京進口的商品總值約為300億美元，而對華盛頓的出口則達到314億美元。

習近平本周出訪越南、柬埔寨與馬來西亞之際，北京正面臨高達145%的關稅壓力，而其他國家則趁著這90天的關稅寬限期，試圖與美方協商降低報復性關稅。

習近平此行造訪河內，是加強與鄰國關係的機會。近年來，隨著中國境內製造商為躲避川普第一任期所施加的關稅而南移，越南也吸引了數十億美元的中國投資。

儘管習近平早在川普宣布新一輪關稅之前就已計畫出訪此區，但此次出訪時機對中國而言頗為有利。習近平此行展現中國作為穩定貿易夥伴的形象，與華盛頓當前混亂且反覆的政策形成鮮明對比。

習近平投書越南《人民報》指出，「貿易戰與關稅戰沒有贏家」，而保護主義則「走不通」。隨後在與越南總理范明政會晤時，習近平表示，兩國應該共同反對單邊霸凌行徑。

中國與越南的國營媒體14日報導指出，兩國已簽署45項協議，包括鐵路連接計畫等，但未透露具體細節。

在來自美方壓力下，越南已開始加強對中國貿易部分領域的管控。美國政府一名官員表示，川普與越南總理范明政已同意「致力於降低雙邊關稅」。

目前，越南以及多個東南亞國家正試圖在美中之間保持微妙平衡，擔心該區可能淪為中國商品被美國市場拒絕後的「傾銷地」。