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聯合國：蘇丹達佛遭準軍事部隊攻擊 逾400人喪生

中央社／ 日內瓦14日綜合外電報導

聯合國消息來源指出，蘇丹準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）最近在達佛地區（Darfur）發動攻擊，造成400多人喪命。

聯合國將在倫敦召開國際會議，討論蘇丹局勢。聯合國在會前指出，蘇丹衝突將進入第3個年頭，已造成1300萬人流離失所，數以萬計人死亡。

法新社報導，自2023年4月15日蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）領導的正規軍與他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指揮的快速支援部隊之間爆發戰鬥以來，蘇丹一直飽受戰爭之苦。

蘇丹政府軍上個月光復首都喀土穆（Khartoum）後，快速支援部隊最近幾週加強對法舍（El-Fasher）的攻擊。法舍是達佛地區唯一尚未落入準軍事部隊控制的城市。快速支援部隊上週對法舍，以及扎姆扎姆（Zamzam）、阿布韶克（Abu Shouk）兩地的難民營發動「聯合地面和空中攻擊」。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）對記者表示，在本月10日至12日期間，聯合國人權辦公室「已核實有148人遭殺害」。

她說：「由於我們的核實工作仍在進行中，因此這個數字被大幅低估了。」她也強調這個數字並不包括昨天戰鬥的死傷，「據可靠消息來源指出，死亡人數超過400人」。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在聲明中譴責這種「大規模攻擊」，並批評國際社會缺乏行動。

人權 聯合國 蘇丹

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