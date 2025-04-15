快訊

正宮滅小三最強日！今「土地婆生日」 求斬爛桃花拜拜供品、時間一次看

民調／賴清德支持度45.9% 創上任以來次低紀錄

台股開盤上漲逾170點 台積電開紅874元

白俄軍官涉攻擊邊境波蘭防衛兵 挑釁北約底線

中央社／ 華沙14日專電

波蘭邊防衛隊報告，12日在波蘭和白俄羅斯邊境有一群約30名移民向邊防衛兵投擲石塊與樹枝，試圖摧毀邊境圍欄並非法進入波蘭，而且有一名著制服的白俄羅斯軍官參與移民群體攻擊波蘭邊防衛兵。波蘭國防部認為已嚴重威脅波蘭及歐盟安全。

根據波蘭廣播電台RMF報導，波蘭邊防軍發言人米查爾斯卡（Anna Michalska）表示：「我們清楚從監視器看到白俄羅斯軍官的存在，這不再只是移民問題，而是對波蘭主權的直接威脅。」一名防衛兵受輕傷，當局以催淚瓦斯與水砲驅散人群。

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（WładysławKosiniak-Kamysz）表示：「這是白俄羅斯政權蓄意挑釁。他們不僅利用移民作為武器，還直接派軍官參與攻擊我們的邊境。」他已向北約與歐盟通報此事，並呼籲國際社會譴責白俄羅斯的行動。

總理圖斯克（Donald Tusk）則宣布：「波蘭的邊境就是歐盟的邊境。」政府將增派軍力並加速永久圍欄建設。

自2021年以來，白俄羅斯被指控故意將來自中東、非洲和亞洲的移民推向波蘭、立陶宛和拉脫維亞的邊境，作為對歐盟制裁的報復，引發所謂的「混合戰爭」。波蘭政府估計，2025年迄今非法越境嘗試較去年同期增加30%。

波蘭自2022年起興建5.5公尺高圍欄與監視系統，但衝突頻發。這次事件為今年最嚴重之一，凸顯白俄挑釁已從移民操縱升級為軍事干預，考驗波蘭與北約的應對決心。

波蘭 白俄羅斯 移民

延伸閱讀

誤遣移民至薩爾瓦多 美官員：無義務助幫派分子出獄

波蘭首座核電站與美國協議談判 預計2028年動工

英國瑞典首次聯合執行北約空中偵巡任務

職位高錯了嗎？波蘭女清潔工腹痛就醫 一查竟是同事在飲料下毒

相關新聞

「證人說謊」 尹錫悅拒認內亂罪

南韓前總統尹錫悅去年宣布戒嚴被控涉嫌內亂罪，刑事審判十四日在南韓首爾中央地方法院首度開庭審理。尹錫悅出庭為自己辯護，表示...

美伊第2輪核談判 19日登場

美國Axios新聞網引述消息人士披露，美國與伊朗預計十九日在義大利羅馬展開第二輪核子談判。首輪談判雙方釋出正面信號後，美...

衛星拍到 北韓自製現代化軍艦 體積變2倍

美國有線電視新聞網（CNN）報導，最新衛星影像顯示北韓正在打造該國歷來最大軍艦，體積可能是北韓目前艦艇的兩倍以上。

衛報：白宮對台問題 陷宮鬥

衛報報導，中國大陸近來在印太地區大秀海上軍事實力，從測試兩棲登陸駁船到公開強力深海電纜切割機，除了向區域鄰國揚威，更意在...

歐盟將增加金援巴勒斯坦自治政府 3年近600億

歐洲聯盟執行委員會負責中東事務的執委受訪時告訴路透社，歐盟將加大對巴勒斯坦自治政府的財政支援，推出為期3年、總額約16億...

韓總統大選最新民調 在野領袖李在明48.8%領先群雄

韓聯社報導，韓國民調機構Realmeter今天公布的民調顯示，在新一屆總統大選熱門人選中，最大在野黨共同民主黨前黨魁李在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。