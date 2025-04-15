衛報：白宮對台問題 陷宮鬥

衛報報導，中國大陸近來在印太地區大秀海上軍事實力，從測試兩棲登陸駁船到公開強力深海電纜切割機，除了向區域鄰國揚威，更意在測試美國總統川普的底線，但川普立場不明朗，欠缺長遠對中政策，而美國政府高層對如何介入印太、保護台灣也出現分歧。

澳洲戰略政策研究所分析師戴維斯指出，中國正在觀望川普政府的一舉一動，了解他們可以試探底線到什麼程度；中國的試探可能令周邊海域更動盪，像是升高在台海軍演及針對菲律賓、日本與中國有領土爭議的國家。他說，中國會更有意願冒著對菲律賓造成傷亡風險，比如船隻衝撞、從水砲升級為更具攻擊性方式，迫使馬尼拉接受中國主張。

曾在川普第一任期任職國務院的前官員說，美國政府內部對於美軍該如何介入印太地區與保護台灣等問題出現分歧，「目前確實有幾個派系彼此競爭，簡直像宮鬥，所有人都在爭取話語權左右川普」，在台灣政策上，傳統國家安全派如國務卿魯比歐與國安顧問沃茲與「讓美國再次偉大派」間就存在明顯分歧。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院國際安全計畫主任羅赫芬表示，川普政府內部有一派主張淡出歐洲事務，「但是否同時主張在亞洲投入更多資源就完全不清楚」。從川普在俄烏談判可看出，他願將貿易與重大地緣政治議題綁在一起談，而且經常改變立場。

衛報說，北京正密切觀察川普動向，假如俄羅斯總統普亭能與川普達成「大交易」，透過經濟利益說動華府讓烏克蘭割地止戰，那麼北京也可能「有樣學樣」處理台灣問題。