馬來西亞首相訪泰國 將與緬甸軍政府領導人會面

中央社／ 曼谷14日專電

馬來西亞首相安華將在17日訪問泰國，除了和泰國總理貝東塔會面外，他還將在曼谷和緬甸軍政府領導人敏昂萊會面。安華表示會談將基於人道主義，並不是東協和緬甸之間的正式會議。

安華（Anwar Ibrahim）17日訪問泰國，除了和泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）會面，也預計將和貝東塔的父親、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）會面。馬來西亞為今年東南亞國家國協（ASEAN）主席國，安華邀請戴克辛擔任他的顧問，協助解決東協的問題。

緬甸在3月28日遭遇強震，之後餘震不斷，泰國公視（Thai PBS）和民族報（The Nation）報導，安華今天宣布他17日訪問泰國時，還會在曼谷和緬甸軍政府領導人敏昂萊（Ming Aung Hlaing）會面，從人道主義的立場出發，討論賑災的議題，以及協助調停緬甸軍政府和各地方武裝勢力之間的停火協議。

2021年緬甸軍方發動政變後，東協禁止緬甸軍政府高階官員參與東協會議，安華表示，17日的會面並不是東協和緬甸軍政府之間正式的會議。

2021年政變後，緬甸軍政府遭到國際孤立，3月28日的地震讓緬甸軍政府罕見向國際求援，敏昂萊在4月4日赴曼谷參加環孟加拉灣倡議（BIMSTEC），有了難得在國際舞台露臉的機會。

當時緬甸流亡的文人政府「全國團結政府」（National Unity Government）譴責敏昂萊出席環孟加拉灣倡議，「全國團結政府」認為，允許軍政府領袖與他的代表參與區域與國際論壇，有可能使這個非法政權獲得合法性。當時也有抗議人士在會場外一座橋梁掛起寫著「我們不歡迎凶手敏昂萊」的布條。

泰國 緬甸 馬來西亞

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