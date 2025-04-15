衛星拍到 北韓自製現代化軍艦 體積變2倍

美國有線電視新聞網（CNN）報導，最新衛星影像顯示北韓正在打造該國歷來最大軍艦，體積可能是北韓目前艦艇的兩倍以上。

馬薩爾科技六日拍到的衛星畫面顯示，北韓正在平壤西南方約六十公里處的南浦造船廠建造軍艦。分析人士說，艦上正在建置武器和其他內部系統，可能是配備垂直發射系統的飛彈巡防艦。

戰略暨國際研究中心在分析報告中表示：「這艘巡防艦長約一百四十公尺，將成為北韓建造的最大軍艦。」

相較之下，美國海軍的勃克級飛彈驅逐艦長約一五四公尺，而目前正在建造的星座級飛彈巡防艦長約一五一公尺。

南韓海軍退役上將金德基（譯音）認為，北韓這艘巡防艦的飛彈系統技術可能是俄羅斯提供。

北韓國營中央電視台去年底的勞動黨年終大會報導中，曾出現這艘軍艦畫面。畫面上北韓領導人金正恩正在視察造艦工程。畫面顯示，這艘軍艦可能配備現代海軍常見的武器，包括可發射多種類型飛彈的垂直發射系統。該艦似乎也配備相位陣列雷達，這種雷達在追蹤威脅和目標方面，比過去北韓展示的技術還要快速和精確。

退役海軍上校、駐夏威夷分析師舒斯特說，任何造船廠都能打造出船體和推進系統，「但現代軍艦的挑戰在於整合通訊、電子、武器及聲納與電子感測技術，這並不容易達成」。

根據美國國防部二○二一年報告，北韓海軍擁有約四百艘水面巡邏艇與七十艘潛艇，艦艇數量雖不少，卻又舊又小。

國際戰略研究所研究人員鄧普西今年一月在部落格發文指出，平壤目前只有兩艘主力軍艦，是一九七○年代生產的羅津級巡防艦，排水量一千六百噸，都已老舊過時。

不過，金正恩正積極打造現代化艦隊，也發展潛射飛彈及能搭載的潛艦。金正恩去年九月視察海軍新港口基地時說：「我們很快將擁有無法在現有泊位設施停泊的大型水面艦和潛艦，因此建設可容納最新大型軍艦的海軍基地已成為迫切課題。」