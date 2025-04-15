美伊第2輪核談判 19日登場

美國Axios新聞網引述消息人士披露，美國與伊朗預計十九日在義大利羅馬展開第二輪核子談判。首輪談判雙方釋出正面信號後，美國目標是盼對方降低濃縮鈾濃度，伊朗則要求解除制裁。

川普政府對雙方十二日在阿曼的首輪談判感到滿意。據稱會談都能照表操課，也達成雙方將會談形式從透過中間人轉為雙方官員直接對話。

第二輪談判改至羅馬舉行是美方所提，川普政府希望繼續採首輪這種直接對話方式；不過伊朗方面淡化第二輪會正式成為直接對話，仍稱進行「間接」談判。雖然會談地點可能改到羅馬，但中間人阿曼代表仍將與會，美伊雙方官員將同處一間會議室。

Axios引述知情人士透露，美國特使威科夫與伊朗外長阿拉奇十二日談了約四十五分鐘，知情人士形容，這場美伊八年來層級最高的官方對話，過程「實質、認真、良好」。

當天談判一開始仍瀰漫不信任氛圍。伊朗方面提及川普第一任時片面退出原先的伊朗核子協議，也憂心美方這回會否又事後不認帳；美方則質疑伊朗核子計畫意圖。不過十二日談判後，雙方官員都表示「能看到解決問題的希望」。

當年伊朗核子協議是伊朗與中、法、俄、英、美、德外加歐盟，於二○一五年在維也納簽署，以伊朗不發展武器級濃縮鈾換取西方制裁解除。但川普二○一八年片面退出協議並恢復制裁。

美國想看到伊朗拿出措施讓核子計畫脫離核武化，其中包括將接近武器級、濃度達百分之六十的庫存濃縮鈾降低濃度；目前這些濃縮鈾足以製造六枚核彈。伊朗外交部發言人十三日則表示，伊朗的目標是美方解除制裁。

威科夫十三日面見川普簡報這場會談，他也向以色列簡報。以色列高度懷疑美伊能談出協議，一直想讓白宮在談判失敗後採取動武選項，美、伊也各自向支持雙方談判的波斯灣國家簡報。

國際原子能總署署長葛羅西預計在美伊第二輪會談前訪問德黑蘭，盼討論國際原子能總署恢復對伊朗核設施的監督與稽查。