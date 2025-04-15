「證人說謊」 尹錫悅拒認內亂罪

南韓前總統尹錫悅去年宣布戒嚴被控涉嫌內亂罪，刑事審判十四日在南韓首爾中央地方法院首度開庭審理。尹錫悅出庭為自己辯護，表示戒嚴僅持續數小時根本不構成內亂，並指證人說謊，自稱未曾下令逮捕政界人士，全盤否認控罪。

尹錫悅去年十二月三日宣布戒嚴，不僅出動軍警強闖封鎖國會與中選會，當時的政府官員也作證稱尹錫悅下令逮捕朝野主要政治人物。他最終在四日遭彈劾下台。

韓聯社報導，尹錫悅十四日上午搭乘黑色專車從地下停車場進入法院，他身穿深藍色西裝打紅色領帶，於上午九時五十分進到法庭。庭審禁止攝影或錄影。

報導說，在檢方陳述起訴要點後，尹錫悅認為，起訴書僅列出十二月三日晚間十時卅分至隔天凌晨二、三時之間幾小時內發生的調查內容，「僅以這段才持續幾小時、且在國會要求下立即以非暴力方式解除的事件，就指控叛亂罪，這種起訴方式違反法律原則」。

尹錫悅說，戒嚴過程全程未發生任何暴力行為，將該事件認定為內亂缺乏法理依據。他指出，發布戒嚴令的目的是向民眾傳達和平穩定訊息。

檢方則指尹錫悅在宣布戒嚴前的國政觀點與相關準備行動，顯示其有意「發動暴動」，目的是「破壞憲法秩序」。

這場庭審持續到晚間六時廿分，在問到關於戒嚴當天致電情報院前次長洪壯源要求逮捕政治人士，尹錫悅先是否認，稱「若有需要對國情院下達指示，會透過國情院院長，從不會與次長直接通話」。

尹錫悅表示：「所謂我指示次長去抓人，或是透過反間諜司令官去逮捕誰，這些全是天大的謊言。」

尹錫悅一月廿六日遭拘捕起訴，成為南韓史上首位在任內遭羈押起訴的總統。隨著憲法法院通過彈劾案成立，他也在這次刑事審判中以普通公民身分出庭。

法院表示，將於廿一日舉行第二次庭審，此案未來將以每兩周開庭三次為原則，視情況決定具體日期。根據南韓法律，內亂罪最重可處無期徒刑甚至死刑。