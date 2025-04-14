印度中國關係解凍 開會討論恢復客機直航
印度今天說，印度和中國已經就恢復客機直航舉行一輪會談，但尚未確定恢復直航的日期。在致命的邊界衝突發生5年後，中印兩國關係持續解凍。
路透社報導，印度和中國在1月同意致力於解決貿易和經濟分歧，此舉可望促進兩國航空業發展，尤其是中國的航空業。中國的航空業在從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦的速度落後於其他國家。
印度民航部表示，印度民航部和中國民用航空局已經舉行一輪會談。
印度民航部一名官員聲稱還有一些問題需要解決，但並未說明細節。
印度和中國軍隊2020年在喜馬拉雅山脈邊界地區發生衝突，造成至少20名印度士兵和4名中國士兵死亡，兩國關係隨即惡化。
印度限制中國企業在當地投資，禁用數百個流行應用程式，並削減客運航線，但貨運直航仍然持續。
自去年10月達成協議緩解兩國在山區邊界的軍事對峙以來，中印兩國關係已有所改善；同月，中國國家主席習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）在俄羅斯舉行了會談。
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