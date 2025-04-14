快訊

凱蒂佩芮「飛上太空」！僅10分鐘就落地 驚人費用曝光

數十惡煞闖北市車行砸場擄人 傳有關竹聯幫靜安會…警偵辦中

馬來西亞前首相阿布杜拉病逝 享壽85歲

中央社／ 吉隆坡14日綜合外電報導

馬來西亞官媒及當地媒體報導，前首相阿布杜拉（Abdullah AhmadBadawi）今天晚間在國家心臟中心病逝，享壽85歲。

路透社報導，2003年，馬來西亞時任首相馬哈地（Mahathir Mohamad）辭職下台後，阿布杜拉成為了首相（2003-2009年）。在此之前，馬哈地已長期執政22年。

馬來西亞東方日報報導，阿布杜拉今天晚間7時10分在國家心臟中心病逝，享壽85歲。他的女婿在社群媒體Instagram上宣布其死訊。

據報導，阿布杜拉1939年11月26日生於馬來西亞檳城峇六拜，是大馬第5任首相。他於1978年首次當選國會議員，連任至2013年。

在政治生涯中，阿布杜拉曾擔任教育部長、國防部長、外交部長等職，並於1999年成為副首相。

國防部 馬來西亞 馬哈地

延伸閱讀

習近平首發聲！會見西班牙總理 強調「關稅戰沒贏家」：不懼打壓

雲林良品農特產品進軍馬來西亞人氣連鎖超市

習近平14日起訪東南亞5日 涵蓋越南、馬來西亞、柬埔寨

假觀光真車手…女投資3百多萬後驚覺受騙 警查獲3馬來西亞籍車手

相關新聞

韓總統大選最新民調 在野領袖李在明48.8%領先群雄

韓聯社報導，韓國民調機構Realmeter今天公布的民調顯示，在新一屆總統大選熱門人選中，最大在野黨共同民主黨前黨魁李在...

補貼記者買房又設宴媒體 印尼總統疑給糖換掌聲

印尼總統普拉伯沃近日邀7家媒體代表齊聚官邸，從反政府示威與貪腐等尖銳提問有問必答，對媒體很友善。政府隨後還推出記者購屋補...

拒認罪！韓前總統尹錫悅戒嚴之亂首度開庭 稱抓政要是「扯謊」

韓聯社報導，南韓首爾中央地方法院14日針對主導去年戒嚴內亂首度開庭審理，前總統尹錫悅出庭為自己辯護，強調戒嚴僅持續數個小...

尹錫悅內亂罪庭審 否認所有罪狀

前韓國總統尹錫悅涉嫌主導內亂遭檢方起訴，韓國法院今天就此案首次庭審，但尹錫悅方否認檢方提出的所有罪狀，稱「短短幾小時的事...

蘇丹內戰難止息 難民營連三天被轟炸

蘇丹政府軍與叛軍RSF的內戰衝突不只看不到盡頭，甚至還開始攻擊難民營！

「藏哈瑪斯指揮中心」 以軍空襲加薩最後醫院

以色列軍方13日凌晨空襲加薩市最後仍在運作的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital，又稱浸信會醫院）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。