馬來西亞前首相阿布杜拉病逝 享壽85歲
馬來西亞官媒及當地媒體報導，前首相阿布杜拉（Abdullah AhmadBadawi）今天晚間在國家心臟中心病逝，享壽85歲。
路透社報導，2003年，馬來西亞時任首相馬哈地（Mahathir Mohamad）辭職下台後，阿布杜拉成為了首相（2003-2009年）。在此之前，馬哈地已長期執政22年。
馬來西亞東方日報報導，阿布杜拉今天晚間7時10分在國家心臟中心病逝，享壽85歲。他的女婿在社群媒體Instagram上宣布其死訊。
據報導，阿布杜拉1939年11月26日生於馬來西亞檳城峇六拜，是大馬第5任首相。他於1978年首次當選國會議員，連任至2013年。
在政治生涯中，阿布杜拉曾擔任教育部長、國防部長、外交部長等職，並於1999年成為副首相。
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