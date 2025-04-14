傳美伊新一輪核談判羅馬登場 伊朗外長會前先訪莫斯科

荷蘭外交部長與外交消息來源今天表示，美國與伊朗下一輪關於德黑蘭核計畫的間接會談預定於義大利首都羅馬舉行。伊朗外交部宣布，伊朗外長在羅馬會談前將先行訪問莫斯科。

法新社報導，荷蘭外長維爾德坎普（CasparVeldkamp）在一場歐盟（EU）會議中表示，會談將在義大利首都舉行。2名駐羅馬的外交官證實了會談地點，並指出談判將於4月19日展開。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）今天表示，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）將在計劃於羅馬舉行的新一輪談判前，於本週訪問俄羅斯首都莫斯科，討論近期在阿曼與美國進行的核談判進展。

貝卡伊表示，「阿拉奇博士將在本週末前往莫斯科」，並補充說，這趟行程是「事先安排好」，也是「討論（阿曼首都）馬斯開特（Muscat）會談最新進展的機會」。

美國總統川普在2018年第一個總統任期期間，退出2015年簽署的伊朗核子協議。

當年伊朗核子協議是伊朗與伊核問題六方（中、法、俄、英、美、德）外加歐盟，於2015年在維也納簽署，以伊朗不發展武器級濃縮鈾換取西方制裁解除。但川普2018年率美片面退出協議並恢復制裁。

伊朗外交部昨天表示，預計本週末舉行的伊美會談仍將由阿曼斡旋，進行「間接」談判，並僅聚焦於核議題和解除制裁。

另一方面，聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天表示，他預定本週前往德黑蘭，與伊朗討論關於核計畫的合作事宜，稱當前「迫切需要」外交解決方案。

葛羅西在社群媒體X發文寫道：「在這個迫切需要外交解決方案的時刻，持續與原能總署互動與合作非常重要。」根據外交消息人士，這趟訪問預計於17日進行。