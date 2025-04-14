菲律賓參謀總長：未決定是否向美購買F-16戰機

美國日前宣布批准對菲律賓出售20架F-16戰機，但菲律賓參謀總長布勞納今天表示，軍方尚未決定是否向美國購買F-16戰機，也有可能向其他國家購買別款戰機。

布勞納（Romeo Brawner Jr.）今天出席活動接受媒體採訪時表示，有關多用途戰機採購計畫，軍方仍在評估所有選項。

他說，菲律賓武裝部隊希望採購多用途戰機，以保衛領空，至於是購買美國的F-16，還是瑞典的JAS-39獅鷲戰機，或是其他國家的機種，仍在研議中，將由軍方高層或是總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）作出最後決定。

菲律賓正在積極推動軍事現代化，以在南海衝突不斷升級之際，將防衛重心從「安內」轉為「攘外」。

美國國務院1日宣布，批准向菲律賓出售價值55.8億美元的20架F-16戰機，以協助菲律賓因應與中國日益緊張的局勢。

菲律賓駐美大使羅慕德斯在第一時間向媒體表示，如果成交，最快明年或2027年就可陸續交貨，但10日又稱，美國對菲國產品課徵對等關稅，可能會影響馬尼拉購買美方武器系統的能力，包括F-16戰機。

菲律賓目前最先進的戰機是韓國製造的FA-50，原有12架，但其中1架於3月初在山區墜毀。

今年1月，菲律賓國防部曾表示有意再向韓國添購12架FA-50，價格約6億8000萬美元（約新台幣225億元）。