快訊

台中貴族高中黑社會！學長打人手脫臼送醫 學弟挨打卻留校

菲律賓參謀總長：未決定是否向美購買F-16戰機

中央社／ 馬尼拉14日專電

美國日前宣布批准對菲律賓出售20架F-16戰機，但菲律賓參謀總長布勞納今天表示，軍方尚未決定是否向美國購買F-16戰機，也有可能向其他國家購買別款戰機。

布勞納（Romeo Brawner Jr.）今天出席活動接受媒體採訪時表示，有關多用途戰機採購計畫，軍方仍在評估所有選項。

他說，菲律賓武裝部隊希望採購多用途戰機，以保衛領空，至於是購買美國的F-16，還是瑞典的JAS-39獅鷲戰機，或是其他國家的機種，仍在研議中，將由軍方高層或是總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）作出最後決定。

菲律賓正在積極推動軍事現代化，以在南海衝突不斷升級之際，將防衛重心從「安內」轉為「攘外」。

美國國務院1日宣布，批准向菲律賓出售價值55.8億美元的20架F-16戰機，以協助菲律賓因應與中國日益緊張的局勢。

菲律賓駐美大使羅慕德斯在第一時間向媒體表示，如果成交，最快明年或2027年就可陸續交貨，但10日又稱，美國對菲國產品課徵對等關稅，可能會影響馬尼拉購買美方武器系統的能力，包括F-16戰機。

菲律賓目前最先進的戰機是韓國製造的FA-50，原有12架，但其中1架於3月初在山區墜毀。

今年1月，菲律賓國防部曾表示有意再向韓國添購12架FA-50，價格約6億8000萬美元（約新台幣225億元）。

戰機 美國 菲律賓

延伸閱讀

南海準則協商馬尼拉召開 菲憂中方海上危險行為

谷哥地圖調整南海水域 「西菲律賓海」範圍擴大

烏克蘭再失一架F-16戰機！26歲飛行員陣亡 F-16機毀人亡事件重演

陸軍事演訓頻繁 台海局勢在菲律賓討論度升高

相關新聞

拒認罪！韓前總統尹錫悅戒嚴之亂首度開庭 稱抓政要是「扯謊」

韓聯社報導，南韓首爾中央地方法院14日針對主導去年戒嚴內亂首度開庭審理，前總統尹錫悅出庭為自己辯護，強調戒嚴僅持續數個小...

韓總統大選最新民調 在野領袖李在明48.8%領先群雄

韓聯社報導，韓國民調機構Realmeter今天公布的民調顯示，在新一屆總統大選熱門人選中，最大在野黨共同民主黨前黨魁李在...

補貼記者買房又設宴媒體 印尼總統疑給糖換掌聲

印尼總統普拉伯沃近日邀7家媒體代表齊聚官邸，從反政府示威與貪腐等尖銳提問有問必答，對媒體很友善。政府隨後還推出記者購屋補...

尹錫悅內亂罪庭審 否認所有罪狀

前韓國總統尹錫悅涉嫌主導內亂遭檢方起訴，韓國法院今天就此案首次庭審，但尹錫悅方否認檢方提出的所有罪狀，稱「短短幾小時的事...

蘇丹內戰難止息 難民營連三天被轟炸

蘇丹政府軍與叛軍RSF的內戰衝突不只看不到盡頭，甚至還開始攻擊難民營！

「藏哈瑪斯指揮中心」 以軍空襲加薩最後醫院

以色列軍方13日凌晨空襲加薩市最後仍在運作的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital，又稱浸信會醫院）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。