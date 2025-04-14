駐瑞典代表投書：中國軍事挑釁無法贏得民心

駐瑞典代表谷瑞生投書瑞典知名報社「南曼蘭新聞」（Södermanlands Nyheter），12日刊載，呼籲中國停止對台灣的軍事挑釁行為，軍事威脅無法贏得民心。

中國人民解放軍東部戰區於1日至2日在台灣周邊展開聯合演訓，破壞台海及區域和平穩定，谷瑞生以「中華人民共和國的軍事挑釁必須停止」（Folkrepubliken Kinas provokationer måste upphöra）為標題，投書瑞典媒體。

谷瑞生在投書中解釋，中華人民共和國近日在紐西蘭、澳洲、韓國、日本、菲律賓、台灣周邊及南海區域進行軍事威脅與海上灰色地帶襲擾，中國的持續挑釁旨在持續挑戰國際秩序及破壞區域現狀。

特別是近年來，中國加強在台灣周邊的軍事活動，中共軍機幾乎每日擾台，2024年有超過3000架次中國軍機入侵台灣的防空識別區。

投書提及，今年4月1日，中國再次在台灣周邊進行為期兩日的軍事演習，行動代號為「海峽雷霆-2025A」，在實彈演習中模擬打擊重要港口及能源設施地點。

同日，美國國務院發表聲明表示，「中國對台灣的侵略性軍事行動和言論只會加劇緊張局勢，使該區域的安全及世界繁榮面臨風險。美國將持續對包括台灣在內的盟友及夥伴做出持久承諾」。

谷瑞生在投書中表示，此次軍演促使日本、英國、加拿大、紐西蘭及澳洲等國家表達擔憂或呼籲中國保持克制，並以和平方式解決分歧。

歐盟也發表聲明指出，「中國在台灣周邊進行大規模軍演，加劇兩岸緊張局勢」，「我們反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑」。此外，歐洲議會4月2日通過兩項決議，「強烈譴責中國對台灣的持續軍事挑釁」。

投書提到，4月2日瑞典國防部長楊森（Pål Jonson）在回答國會議員魏馬可（Markus Wiechel）提出質詢時表示，「中國對台灣的行為令人擔憂，武力威脅不可接受」。瑞典政府的2025年至2030年全民防衛政策提及，「中國對台灣的軍事攻擊將對地區及全球安全及經濟產生深遠影響」。

投書表示，若中國試圖封鎖台灣，超過2兆美元的全球經濟活動可能會受到干擾。維護台海和平及穩定是國際共識。然而，中國卻持續破壞印太地區的和平、穩定及安全。

谷瑞生在投書中強調，軍事威脅無法贏得民心，中國必須立即停止對台灣的無理軍事挑釁。谷瑞生在投書最後感謝瑞典政府的支持，盼瑞典政府持續維護台海和平穩定現況的重要性。台灣願與理念相近國家合作，共同維護全球及地區的和平、穩定及繁榮。

「南曼蘭新聞」創立於1893年，報社總部位於南曼蘭省的尼雪平（Nyköping），依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2024年「南曼蘭新聞」每日紙本報紙及網站觸及約5萬8000人次。