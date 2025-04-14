8名巴基斯坦人伊朗東南部遇害 兩國聯手調查

巴基斯坦政府昨天發表聲明，8名巴基斯坦人在伊朗東南部遭殺害。

路透社報導，8名死者身分皆待確認，受害地點位於伊朗與巴基斯坦接壤的希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）梅赫爾斯坦縣（Mehrestan County）。

聲明指出，位在伊朗首都德黑蘭的巴基斯坦大使館，與希斯坦-俾路支省首府薩希丹（Zahedan）的巴基斯坦領事館，正與伊朗當局聯手調查這起殺戮事件，並協助運回受害者遺體。

聲明另指出，死者身分與其他相關消息將於確定後公布。

德黑蘭政府去年表示，曾襲擊巴基斯坦境內的好戰分子正義之軍（Jaish al Adl, JAA），而巴基斯坦當局也稱攻擊在伊朗的分裂主義者俾路支解放陣線（Baloch Liberation Front）與俾路支解放軍（BalochLiberation Army）的據點。

這些武裝組織在巴國西南部俾路支省（Balochistan）及伊朗東南部希斯坦-俾路支省一帶活動。這兩個地區局勢動盪，富有豐沛礦產，且大多未經開發。

去年兩國針鋒相對的攻擊，是近年來最引人關注的跨境入侵事件。