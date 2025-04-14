薩爾瓦多總統將會川普 協助打擊移民獲美讚揚

美國總統川普今天將與來訪的薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）會面。布格磊因參與美國引發法律爭議的移民鎮壓行動，贏得華府盛讚。

法新社報導，布格磊被視為川普政府在拉丁美洲最親密的盟友，他嚴打犯罪集團，在薩爾瓦多國內廣獲支持。

川普就任第2任期後不久，布格磊就提出接收美國囚犯的不尋常提議。

上月川普接受布格磊提議，援引1798年一條鮮少使用的法律數小時後，旋即將250多名移民驅逐到薩爾瓦多。

被逐出美國的這些人，關入薩爾瓦多惡名昭彰的反恐怖主義監禁中心（CECOT）。

川普政府聲稱，這些移民是美國認定的恐怖組織犯罪集團成員，但其中幾名男子的親屬堅稱他們與組織犯罪沒有任何關聯。

尤其是阿布雷戈賈西亞 (Kilmar Abrego Garcia) 的案件，在川普政府承認因「行政疏失」而將他驅逐出境後，引發一場重大法律糾紛。一名聯邦法官已下令政府「協助」阿布雷戈賈西亞返回美國。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）上週表示，監獄合作將成為川普和布格磊討論的議題。

川普12日在社群媒體上寫道：「我們正在密切合作，消滅恐怖組織，建立繁榮的未來。」