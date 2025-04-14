補貼記者買房又設宴媒體 印尼總統疑給糖換掌聲

印尼總統普拉伯沃近日邀7家媒體代表齊聚官邸，從反政府示威與貪腐等尖銳提問有問必答，對媒體很友善。政府隨後還推出記者購屋補貼。從強人轉向親民，普拉伯沃是否意在收攏輿論，給糖換掌聲，備受關注。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）6日在官邸設宴，與7家主流媒體主編會談約3小時。對資深記者提出的敏感問題，如免費午餐政策、反修訂軍法示威、新聞自由、政府貪腐與美國貿易政策等，他幾乎有問必答，展現親切態度。

會後，他在社群媒體分享會面照片同時表示，希望他的說明能被接受，並強調已提供清晰且完整的訊息。

此次受邀的媒體包括「點滴網」（Detik）總編輯阿爾菲托（Alfito Deannova Gintings）、電視台TV One總編輯薩特里亞旺薩（Lalu Mara Satriawangsa）、IDNTimes總編輯祖菲安尼．盧比斯（Uni ZulfianiLubis）、Narasi創辦人娜吉瓦（Najwa Shihab）。

另外，國家電視台（TVRI）主播瓦萊里納（Valerina Daniel）、羅盤報總編輯蘇塔（SuttaDharmasaputra）和電視台SCTV-Indosiar總編輯勒特諾（Retno Pinasti）也受邀參加聚會。

這並非普拉伯沃首次邀媒體聚會。普拉伯沃2月曾邀數十位媒體總編及資深從業人員，進行長達6小時的會談。他當時指出，這是繼2023年6月後，再度與媒體代表交流。

參與6日聚會的媒體表示，總統團隊並未事先要求提供提問內容，「總統有問必答，氣氛熱絡」。

IDN Times總編輯祖菲安尼．盧比斯說，記者對總統回答滿意與否見仁見智，但此次會面，顯示出普拉伯沃有意強化與民眾的溝通。

普拉伯沃去年10月上任後，多項政策因缺乏公眾參與遭批評，他也坦承，政府與民間的溝通不足。

然而，值得關注的是兩次受邀媒體名單中，未有以調查報導聞名的時代報週刊（Tempo）和常針砭時政的英文報紙雅加達郵報（Jakarta Post），這兩家媒體以批判性報導而受歡迎。

印尼新聞理事會（Dewan Pers）主席妮妮克（NinikRahayu）指出，普拉伯沃只邀請少數媒體，接受他們的獨家採訪，沒有給所有媒體訪問，反而造成公眾資訊流通受限。

更引發爭議的是，與媒體座談僅2天後，印尼房屋與住宅部8日宣布將推出記者購屋補貼計畫，預計5月6日啟動第一階段，在大雅加達地區分配100間房屋給記者，全年目標達1000間，盼藉此減輕記者購屋壓力。

此舉立即遭到質疑是賄賂行為。印尼獨立記者聯盟（AJI）對中央社表示，記者需要的是新聞自由，而非購屋特權。

聯盟指出，記者的確需要住屋補貼，但應與其他公民享有同等待遇，「這項針對記者的補貼計畫，應被視為一種變相賄賂，必須停止」。

根據人力資源網站Glassdoor，印尼記者月薪約介於480萬至920萬印尼盾（約新台幣9300元至1萬7800元）之間。對收入有限的記者而言，補貼購屋具極大吸引力，但也引發外界質疑，當記者接受政府好處後，未來報導是否仍能保持客觀中立，這更可能將對國家民主有害。

從邀媒體齊聚到推出購屋補貼，普拉伯沃對媒體釋出善意，展現從軍事強人轉型成親民總統的意圖。若真為促進與民眾溝通，對印尼民主發展不無助益；但若選擇性邀請特定媒體、再以補貼拉攏新聞從業人員，則難免令人懷疑背後動機，進而出現政府「給糖換掌聲」的隱憂。