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日本和歌山縣知事在宿舍昏倒 送加護病房治療

中央社／ 東京14日綜合外電報導

日本和歌山縣68歲知事（縣府首長）岸本周平今天上午被秘書發現在知事宿舍昏倒後，已被送醫治療。和歌山縣政府表示，岸本昨天曾赴大阪市出席2025年世界博覽會的相關活動。

「朝日新聞」報導，縣府表示，岸本的秘書今天上午無法聯絡岸本後，進入宿舍發現岸本以「失去意識的」狀態臥倒。他已被送往加護病房治療。

日本放送協會（NHK）報導，縣府相關人士透露，他正在日本紅十字會和歌山醫療中心的加護病房，尚未恢復意識。

縣府表示，岸本昨天才出公差，到2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場，出席「關西展館」的開館活動。

加護病房 大阪 日本

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