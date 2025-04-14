日本和歌山縣知事在宿舍昏倒 送加護病房治療

日本米的品質與美味世界有名，相信只要是來過日本的朋友們，都有品嘗過日本米的好滋味，不過近期日本卻發生了跟米有關的怪事，不是買不到米就是米價節節升高，甚至還讓日本傳統的米果出現危機，堪稱是令和時代的「米騷動」。

2025-04-14 12:03