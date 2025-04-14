蘇丹內戰難止息 難民營連三天被轟炸

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

蘇丹政府軍與叛軍RSF的內戰衝突不只看不到盡頭，甚至還開始攻擊難民營！蘇丹兩大難民營札札與阿布蘇克共有70萬因內戰流離失所的難民，但近日卻遭到叛軍快速反應部隊（RSF）轟炸，造成1百人死亡。RSF已經佔領蘇丹首都喀土木，但政府軍仍持續抵抗，加上還有其他武裝團體，蘇丹的局勢一片混亂。

叛軍否認攻擊難民

根據《英國廣播公司》報導，在蘇丹內戰主要的札札難民營內，有人受訪表示裡面的狀況非常糟糕，許多人面臨飢餓、缺乏飲用水與醫療的困境。許多裡面的年輕人都遭到叛軍或其他武裝勢力殺害，近來叛軍RSF還針對難民營進行攻擊，這3天又讓上百人死亡。

聯合國蘇丹人權專員卡威塔-薩拉米，對於札札難民營所在的達佛地區，遭受的慘絕人寰現象感到相當沉痛，美國國務院也譴責RSF對札札與阿布蘇克難民營的攻擊。但RSF發表聲明指出，他們並沒有攻擊難民營內的平民，也讓相關攻擊事件陷入羅生門（內戰頻傳國常見現象）。

糧援中斷雪上加霜

但智庫《昆西國家事務研究所》提到，蘇丹內戰自2023年再度爆發以來，美國、英國、沙烏地都曾試圖調停，但都以失敗告終。而且，美國自總統川普上任後解散美國對外援助的機構USAID，讓蘇丹77%的緊急糧食援助中斷，使當地民眾的處境更雪上加霜，目前已有超過1200萬人被迫流離失所，同時面臨飢餓的危機。

蘇丹此次內戰起於2023年，因為政府軍與RSF談判破裂導致，RSF在今年攻佔首都喀土木，並占領南部大部分領土，讓政府軍還有部分勢力繼續抵抗，加上還有其他武裝勢力，讓蘇丹持續陷入戰亂頻傳的困境。

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