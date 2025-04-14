全球景氣不佳 冰島連續第二年喊停捕鯨
冰島媒體報導，受全球經濟壓力影響，當地唯一還在營運的捕鯨公司Hvalur表示今夏繼續暫停捕鯨，繼去年夏天後連續第2年在捕鯨季節的夏季暫停作業。
法新社報導，目前僅剩冰島、挪威、日本仍允許備受動物維權團體譴責的商業捕鯨。
冰島國家廣播公司（RUV）在官網刊登「Hvalur hf公司打算取消今年夏天的捕鯨季。上週已告知公司員工」。
公司執行長羅夫松（Kristjan Loftsson）11日說：「評估現況後，Hvalur hf沒有比留在港內靜觀時機更好的選項，至於明年的情況會再檢討。」
每年6月中旬至9月是冰島的捕鯨季節，但近年的收穫皆不甚理想。
Hvalur hf的主要競爭對手因COVID-19疫情期間鯨肉需求暴跌，已於2020年歇業。
去年冰島因政府調查而暫停捕鯨2個月。調查結論認定捕鯨方式不符動物福利的相關法律。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言