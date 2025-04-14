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全球景氣不佳 冰島連續第二年喊停捕鯨

中央社／ 雷克雅維克13日綜合外電報導

冰島媒體報導，受全球經濟壓力影響，當地唯一還在營運的捕鯨公司Hvalur表示今夏繼續暫停捕鯨，繼去年夏天後連續第2年在捕鯨季節的夏季暫停作業。

法新社報導，目前僅剩冰島、挪威、日本仍允許備受動物維權團體譴責的商業捕鯨。

冰島國家廣播公司（RUV）在官網刊登「Hvalur hf公司打算取消今年夏天的捕鯨季。上週已告知公司員工」。

公司執行長羅夫松（Kristjan Loftsson）11日說：「評估現況後，Hvalur hf沒有比留在港內靜觀時機更好的選項，至於明年的情況會再檢討。」

每年6月中旬至9月是冰島的捕鯨季節，但近年的收穫皆不甚理想。

Hvalur hf的主要競爭對手因COVID-19疫情期間鯨肉需求暴跌，已於2020年歇業。

去年冰島因政府調查而暫停捕鯨2個月。調查結論認定捕鯨方式不符動物福利的相關法律。

冰島 動物 疫情

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