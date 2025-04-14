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厄瓜多總統諾波亞決選勝出 左派對手要求重新計票

中央社／ 厄瓜多首都基多13日綜合外電報導

厄瓜多現任總統諾波亞（Daniel Noboa）今天在總統大選決選取得壓倒性勝利，以超出預期的12個百分點差距壓下左派勁敵龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）。

綜合法新社與路透社報導，在開票率已達90%情況下，37歲的諾波亞獲得56%選票，龔薩雷茲44%。

龔薩雷茲對於得票不如預期感到相當訝異，稱她會要求重新計票。

龔薩雷茲對高呼口號的支持者表示，她不接受這個結果，將要求重新計票，還說這是「厄瓜多史上最糟糕、最荒唐的選舉舞弊」。

她說：「我拒絕相信人們寧要謊言而不是真相，寧要暴力而不是和平。我們將要求重新計票，要他們打開票匭。」

諾波亞則稱自己取得「歷史性」勝利。他對著歡欣鼓舞的支持者說「誰是贏家，無庸置疑」。

諾波亞在2月首輪投票中險勝，但因得票率未破50%而不得不與力爭成為厄瓜多史上首位女性總統的龔薩雷茲進入一對一決選。

這次大選聚焦兩大主軸，一是經濟疲弱引發的民怨，二是幫派暴力。厄瓜多原是拉丁美洲數一數二安全的國家，幫派暴力肆虐之下，如今卻淪為最致命的一個。

諾波亞是億萬香蕉大王之子，會彈奏吉他，他將自己的政治命運押在「鐵腕」治安政策，目標是消滅這些幫派勢力。

他曾派出軍隊上街，逮捕毒品集團首腦，並徵求美國派遣特種部隊協助。

相較之下，47歲單親媽媽龔薩雷茲將自己定位為政治普通人，出身於一般家庭，競選主軸鎖定在改善厄瓜多貧困民眾的生計。

厄瓜多猖獗的血腥暴力嚇跑了投資人和觀光客，讓經濟問題雪上加霜，並讓厄瓜多貧困人口比例攀升至28%。

諾波亞的勝選，預料將使他加倍推動強硬治安政策，並進一步加深與美國總統川普之間剛開始發展的「政治情誼」。

厄瓜多 幫派 美國

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