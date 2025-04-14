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法國救財政 擬將臨時富人稅改為永久性徵稅

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導

法國財政部長今天表示，他希望將針對富人的臨時稅改為永久性徵稅，好讓政府財政「更加公平」。

法新社報導，財政部長隆巴德（Eric Lombard）表示，這項措施將是明年籌集400億歐元資金努力的一環，目標是在2026年將公共赤字控制在國內生產毛額（GDP）的4.6%。

隆巴德表示，法國債務堆積如山，數以萬計高收入者每年將不得不支付更多稅款。

年收入超過25萬歐元（28.5萬美元）的個人，以及夫妻共同收入超過50萬歐元者，今年將繳納至少20%的所得稅。

法國政府去年表示，這項特殊「貢獻」只是暫時性舉措，但隆巴德今天告訴法國BFM電視台（BFMTV），「我希望這能持續下去」，他還說，此舉已為2024年帶來20億歐元（22.7億美元）的收入。

隆巴德表示，不會再對大公司徵收已帶來80億歐元收入的特別稅。

富人 法國

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