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世衛：以色列攻擊加薩醫院 診療服務中斷1童喪命

中央社／ 加薩市13日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）表示，以色列今天空襲1間加薩極少數仍在經營的醫院，造成1名兒童死亡。以色列同時也警告，如果哈瑪斯不釋放人質，它將擴大攻勢。

綜合法新社與路透社報導，醫護人員表示，2枚以色列飛彈今天擊中加薩（Gaza）1間大型醫院，急診室無法運作，其他建築物也受損。以色列聲稱此舉是為打擊利用醫院設施作為掩護的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）。

自以色列與哈瑪斯的戰爭爆發以來，數以萬計的加薩人民前往醫院避難，其中許多醫院在持續的敵對行動中受到嚴重破壞。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）在社群平台X表示，攻擊發生後，加薩北部的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）「因醫療服務中斷而導致1名兒童死亡」。

譚德塞另指出，「急診室、實驗室、急診室X光機與藥局都被毀」，「醫院被迫將50名病人轉移到其他醫院，40名重診病人則無法轉移」。

以色列軍方宣稱攻擊院內的哈瑪斯「指揮與管制中心」，但哈瑪斯否認此一說法。

加薩民防機構表示，這起攻擊發生在「（以色列）軍隊發出撤離警告的幾分鐘之後」。

加薩衛生部發言人德克蘭（Khalil Al-Deqran) 表示：「數百名病患不得不在半夜撤離，其中許多人現在流落街頭，得不到醫療救治，性命堪憂。」

今天攻擊發生時，正值哈瑪斯領袖在開羅啟動新一輪談判，試圖挽救與以色列陷入僵局的停火協議。埃及、卡達和美國則試圖彌合雙方之間的分歧。

以色列 哈瑪斯 譚德塞

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