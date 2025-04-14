快訊

立委罷免案幽靈連署 「罷雙吳」11被告、證人下午陸續複訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢很好」：財庫瞬間飽滿

「帶薪便便計算器」讓每次如廁都有價值 10萬月薪「照三餐上」價碼曝光

緬甸地震1日僑失聯 日本政府證實罹難

中央社／ 東京14日綜合外電報導

緬甸中部3月底發生大地震，第2大城瓦城也成災區，當地一名日本僑民在強震過後失聯。日本政府證實，這名失聯日僑已經罹難。這是緬甸地震過後，首度確認有日本人死亡。

緬甸3月28日發生震矩規模7.7地震，造成數千人傷亡。日本放送協會（NHK）今天報導，緬甸這次強震震垮瓦城（Mandalay）一棟建築物，而一名住在這棟建築的日本人失聯，當地的日本大使館事後也請求緬甸當局搜救。

根據日本政府外務省（相當於外交部）說明，緬甸當局昨天連絡日方，稱在倒塌建築尋獲一名疑似為日本人的遺體，從其隨身物品等線索判斷，以及另外與大使館職員、家屬確認過後，確定罹難者就是失聯的日僑。

失聯 日本 緬甸

延伸閱讀

日股主動基金 可分批布局

中和華新街取消潑水節 改為緬甸震災祈福募捐

緬甸強震 歸僑協會：13日新年浴佛改為平安祈福

緬甸震災專戶勸募至5月底 僑委會將辦祈福活動

相關新聞

日本「米騷動」！米價高漲是被中國人惡意炒作？

日本米的品質與美味世界有名，相信只要是來過日本的朋友們，都有品嘗過日本米的好滋味，不過近期日本卻發生了跟米有關的怪事，不是買不到米就是米價節節升高，甚至還讓日本傳統的米果出現危機，堪稱是令和時代的「米騷動」。

馬克宏擬承認巴勒斯坦為國家 以總理批大錯特錯

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天痛批法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）承認巴...

遇刺舊傷復發 巴西前總統波索納洛再度動手術

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天在巴西利亞一家私立醫院接受腸道手術，治療與他2018年遭人持刀刺傷...

外媒憂：北京以侵台迫使華府讓步

美國總統川普連日加徵中國大陸關稅，北京表態奉陪到底，美中關係急速升溫。太陽報引述專家指出，中國大陸國家主席習近平恐怕將把...

尹錫悅內亂案今開庭 最重可判死

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪的刑事案十四日將在首爾中央地方法院舉行第一場庭審，尹錫悅作為被告有義務出庭，將成為南韓民主化後第...

加薩走廊北部醫院遭空襲 以色列曾警告疏散院內病人：鎖定哈瑪斯

加薩走廊的醫務人員表示，以色列今天發射兩枚飛彈擊中當地一間重要醫院，摧毀急診部和接待區並毀損其它建築。以色列指稱，這次空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。