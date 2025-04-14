緬甸地震1日僑失聯 日本政府證實罹難
緬甸中部3月底發生大地震，第2大城瓦城也成災區，當地一名日本僑民在強震過後失聯。日本政府證實，這名失聯日僑已經罹難。這是緬甸地震過後，首度確認有日本人死亡。
緬甸3月28日發生震矩規模7.7地震，造成數千人傷亡。日本放送協會（NHK）今天報導，緬甸這次強震震垮瓦城（Mandalay）一棟建築物，而一名住在這棟建築的日本人失聯，當地的日本大使館事後也請求緬甸當局搜救。
根據日本政府外務省（相當於外交部）說明，緬甸當局昨天連絡日方，稱在倒塌建築尋獲一名疑似為日本人的遺體，從其隨身物品等線索判斷，以及另外與大使館職員、家屬確認過後，確定罹難者就是失聯的日僑。
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