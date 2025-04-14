小飛機衝出日本中部機場跑道 無人傷亡

1架小型噴射機昨晚10時左右降落在日本愛知縣常滑市的中部機場後，衝出跑道，導致跑道一度關閉逾3小時，所幸這架飛機並未失火，機內2人也無恙。

「讀賣新聞」報導，日本政府國土交通省（簡稱國交省）大阪航空局中部機場事務所說明，這架事故機從千葉縣的成田機場出發。這起事件無人傷亡，也未生發火災。

經營中部機場的中部國際機場公司指出，這起事件發生後，唯一的跑道關閉到今晨1時30分左右。而這起事件也導致6架日本國內線班機轉降其他機場，1班國際線班機取消，另有1班國際線班機延誤起飛。

另外，這起事件也造成今天部分班機取消，包含4架原定在中部機場起飛的日本國內線班機，以及1班原定在中部機場降落的國際線飛機。

中部日本放送（CBC）報導，這架事故機著陸後滑出跑道，後來停在跑道外的草叢。

國交省認為這起事件屬於重大事件，未來將派遣調查官調查詳細原因。