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美伊擬4月19日羅馬第二輪核談 盼伊朗降低鈾濃度

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國Axios新聞網引述消息人士披露，美國與伊朗預計19日改到羅馬展開第二輪核子談判。首輪談判雙方釋出正面信號後，美國目標是盼對方降低濃縮鈾濃度，伊朗則要求解除制裁。

川普政府對雙方12日在阿曼王國的首輪談判感到滿意。據稱會談都能照表操課，也達成雙方將會談形式從間接（透過中間人）轉為直接（雙方官員說上話）的目標。

第二輪談判改至羅馬舉行是美方所提，川普政府希望繼續採首輪這種直接對話方式；不過伊朗方面淡化第二輪會正式成為直接對話，仍稱進行「間接」談判。

雖然第二輪可能改到羅馬，但中間人的阿曼代表仍將與會，且這回美、伊雙方官員將同處一間會議室。

Axios引述知情人士透露，美國特使魏科夫（SteveWitkoff）與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）12日談了約45分鐘，比雙方在公開場合所稱的時間長得多；知情人士形容，這場美、伊8年來層級最高的官方對話，過程「實質、認真、良好」。

當天談判一開始仍瀰漫不信任氛圍。伊朗方面提及是川普第一任時片面退出原先的伊朗核子協議，也憂心美方這回會否又事後不認帳；美方則質疑伊朗核子計畫的意圖。不過12日談判後，雙方官員都表示「能看到解決問題的希望」。

當年伊朗核子協議是伊朗與伊核問題六方（中、法、俄、英、美、德）外加歐盟，於2015年在維也納簽署，以伊朗不發展武器級濃縮鈾換取西方制裁解除。但川普2018年率美片面退出協議並恢復制裁。

美國如今想看到伊朗近期拿出措施讓核子項目脫離核武化，其中包將接近武器級、濃度達60%的庫存濃縮鈾降低濃度；目前這些濃縮鈾足以製造6枚核彈。伊朗外交部發言人13日則表示，伊朗的目標是美方解除制裁。

魏科夫13日面見川普簡報這場會談，此外他也向以色列方面簡報。以色列高度懷疑美伊能談出協議，一直想讓白宮在談判失敗後採取動武選項。美、伊也各自向支持雙方談判的波斯灣國家簡報。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（RafaelGrossi）預計本週在美伊第二輪會談前訪問德黑蘭，盼討論國際原子能總署恢復對伊朗核設施的監督與稽查。

伊朗 羅馬 美國

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