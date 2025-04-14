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馬克宏擬承認巴勒斯坦為國家 以總理批大錯特錯

中央社／ 耶路撒冷13日綜合外電報導
法國總統馬克宏。 路透社
法國總統馬克宏。 路透社

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天痛批法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）承認巴勒斯坦國的計畫。

法新社報導，尼坦雅胡在聲明中表示：「馬克宏總統持續推動在我們土地中心建立巴勒斯坦國的想法大錯特錯，這個國家唯一的願望就是摧毀以色列。」

他是在回應馬克宏本週稍早的言論，馬克宏當時表示，法國可能會在幾個月內承認巴勒斯坦國。

尼坦雅胡表示：「直到今天，哈瑪斯和巴勒斯坦自治政府中，沒有一個人出聲譴責自大屠殺（Holocaust）以來對猶太人最嚴重的屠殺暴行。」他指的是哈瑪斯2023年10月7日對以色列發動的攻擊。

尼坦雅胡說：「我們不會為了與現實脫節的幻想拿國家生存冒險，我們也不會接受那些反對科西嘉島（Corsica）、新喀里多尼亞島（New Caledonia）、法屬圭亞那（French Guiana）和其他領土獨立的人，對我們提出有關巴勒斯坦建國的道德說教，這些地區的獨立不會對法國構成任何威脅，而巴勒斯坦國的建立卻將威脅以色列生存。」

以色列 巴勒斯坦 馬克宏

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