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約旦浮雕、烏克蘭戰車碎片 捷克總統珍藏禮物大公開

中央社／ 布拉格13日專電

各國元首經常在出訪或接待期間獲贈禮物，捷克總統帕維爾在國內獲致贈的各式禮物，過去長年收藏於布拉格城堡的倉庫中，今年首度對外公開展示。

近期在布拉格城堡的羅森柏格宮（RožmberkPalace）舉辦的「總統禮物展：從近鄰到遠方的心意」展覽，讓民眾一窺捷克總統帕維爾（Petr Pavel）自2023年3月上任以來，在國是訪問或公開活動獲得的禮物，展期至年底結束。

這是帕維爾首度將這些禮物公開展示，展出包含菲律賓贈予的「托著一棵銀樹的石頭」、卡達贈送的「帶有駱駝雕像的壁爐鐘」、約旦送的「鑲有珍珠母貝的佩特拉古城浮雕」、安哥拉贈予的「金色裝飾盤」，以及烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）贈予的戰車碎片。

此外，有些禮物是在捷克收到的，例如帕維爾在境內巡迴時收到孩童的手繪圖畫，以及捷克國家冰球隊在日本長野（Nagano）獲得的金牌之一。

布拉格城堡管理部門的沃爾夫（Veronika Wolf）表示，這個展覽是總統本人的提議，他希望讓民眾看到他收到的禮物，大多具文化與象徵性意義。

現場參觀的捷克民眾Radka告訴中央社記者，她特別喜歡兒童可愛的繪畫，也很喜歡來自菲律賓的「銀樹石頭」，相當獨特。

在布拉格城堡內，也可見其他歷任捷克與捷克斯洛伐克總統所獲得的珍貴禮品，例如各式精緻花瓶、座鐘，還有鋪設在王座廳的波斯地毯。此地毯為前捷克斯洛伐克總統貝奈斯（Edvard Beneš）從伊朗國王穆罕默德．巴列維（Mohammad Pahlavi）手中所獲。

此外，還有描繪守護捷克民族聖人聖瓦茨拉夫（St.Wenceslaus）的馬賽克鑲嵌畫，這是2009年時，由前教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）贈與時任總統克勞斯（Václav Klaus）的禮物。

捷克總統府發言人謝利嘉（Vojtěch Šeliga）表示：「依規定，送給總統的所有禮物都屬於國家。不過若是像葡萄酒這類禮物，總統可以自行使用。帕維爾時常在社交場合中取出這些佳釀，與來賓共享。」

當捷克總統出訪時，贈送給外國領袖的禮物通常為捷克知名品牌，例如波希米亞水晶、捷克石榴石、瓷器或藝術品。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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