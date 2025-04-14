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美防長：確保伊朗無法擁有核彈 美軍準備好了

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯今天重申，華府希望透過外交解決方案阻止伊朗發展核武，但若失敗，美軍準備好「阻止伊朗擁有核彈」。

法新社報導，美國和伊朗外交官昨天在阿曼展開間接談判，致力於化解西方對伊朗核計畫的擔憂。

赫格塞斯（Pete Hegseth）今天形容在阿曼這項首次、試探性接觸「富有成效」、「是好的一步」。

他告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation），儘管總統川普希望永遠不必訴諸軍事行動，「我們已經展現出要有所成、要深入其中、要做大事的能耐」。

他說：「再次強調，我們不希望這樣做，但如果必須，我們會阻止伊朗擁有核彈。」

川普9日表示，如果在阿曼的談判失敗，與以色列合作展開軍事行動「絕對」有可能。

他告訴記者：「如果需要軍隊，我們就會用兵。以色列顯然會深度參與，會在其中領軍。」

伊朗 失敗 美國

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