外媒憂：北京以侵台迫使華府讓步

美國總統川普連日加徵中國大陸關稅，北京表態奉陪到底，美中關係急速升溫。太陽報引述專家指出，中國大陸國家主席習近平恐怕將把川普關稅作為與華府全面開戰的藉口，逐步加大對台灣軍事壓力，最終演變為武力犯台。

美國對陸關稅已達百分之一四五，習近平也不甘示弱將對美關稅加碼至百分之一二五，世界兩大經濟體領導人僵持不下，中國甚至警告，準備好因應「任何形式的戰爭」，並告訴川普「是把自己送上虎口」。對此，美方回應「已對戰爭準備就緒」。

英國陸軍退役上校德布雷頓戈登警告，關稅戰可能「將全球拖入徹底衰退」，這個情況下「會製造緊張關係和戰爭」。

布雷頓戈登指出，經濟震盪可能導致衝突，各界密切關注這點，且需為此做好準備。他描述：「緊張局勢將持續升高，直到某個臨界點崩潰，可能是以關稅戰告終，或以某種形式的衝突爆發。」

有人擔心，北京可能以侵略台灣作為籌碼，迫使華府在關稅問題上讓步。

曾任英國駐北京使館首席大臣的倫敦國王學院劉氏中國研究所主任布朗警告，「台灣是目前最有可能引發全球衝突的單一引爆點」，現在中國比任何時候都有可能侵台。

華府智庫昆西研究所東亞計畫主任文哲凱也示警：「台灣或南海周邊任何一步錯都可能釀成浩劫，美中惡性循環升級，恐怕對雙方造成災難後果。」

前英國議員希里認為，習近平可能透過加強對台灣的封鎖威脅，向華府發出「非常明確的訊息」，屆時將迫使川普面臨抉擇。

而希里表示，川普可能與北京達成協議以解決關稅問題，從而避免全球經濟崩潰，或者冒著台灣被封鎖的風險，而這可能讓美中升級為全面戰爭。