尹錫悅內亂案今開庭 最重可判死

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪的刑事案十四日將在首爾中央地方法院舉行第一場庭審，尹錫悅作為被告有義務出庭，將成為南韓民主化後第五位坐上刑事被告席的前總統。若遭定罪，他可能被判無期徒刑甚至死刑。

尹錫悅去年十二月三日宣布緊急戒嚴，六個多小時後即因國會表決宣告解嚴，引發南韓政治動盪。去年十二月十四日尹錫悅遭國會彈劾停職，憲法法院本月四日宣判彈劾成立，尹即刻免職。尹已喪失總統特權，十一日搬離漢南洞的總統官邸。

南韓檢方一月廿六日另以涉嫌內亂等罪對尹錫悅提起公訴，使他淪為南韓首名遭起訴的在任總統。

韓聯社報導，南韓法界十三日消息指出，首爾中央地院刑事合議廿五庭十四日上午十時（台灣時間同日上午九時）將舉行尹內亂罪案首次庭審。考量法院安全及辦事人員便利，法院允許尹錫悅從地下停車場直接進入法院大樓，並禁止媒體在法庭內攝影。法院也在附近設置安全相關措施以防民眾可能在周邊示威。

依正式程序，尹錫悅在庭審開始時須表明姓名、出生日期、職業和居住地，檢方接著會提出對尹的指控。尹錫悅曾在該案庭前會議否認所有指控，預計將在這次庭審重申該立場，也可能請求法官給予親自陳述機會。

法院還將對檢方提請的證人進行詢問；南韓首都防衛司令部第一警備團長趙成鉉（譯音）、特殊戰司令部第一特戰營營長金亨基（譯音）將出庭作證。趙成鉉曾在憲院尹彈劾案作證，稱當時宣布戒嚴後，他曾從時任首都防衛司令官李鎮雨接獲要進入國會議場、將議員「拖出來」的指示。

韓國前鋒日報報導，部分法界人士預測尹錫悅將重述憲院審判時的類似說詞，包括他宣布戒嚴意在應對國家危機並將最大在野黨共同民主黨試圖癱瘓國政一事訴諸公眾。

全斗煥、盧泰愚、李明博、朴槿惠等四名南韓前總統也曾在下台後面臨刑事控罪。其中全斗煥因涉內亂遭定罪，一審曾判死刑，後來最高法院確認高院判決而處無期徒刑，最後他在一九九七年獲時任總統金泳三特赦，只被關兩年就獲釋。

尹錫悅免職後，現由國務總理韓悳洙暫代總統職務，南韓已排定六月三日為總統改選投票日。目前最熱門人選是九日宣布請辭共同民主黨黨魁以備競選的李在明；他預計先在黨內初選對上前國會議員金斗官、京畿道知事金東兗、慶尚南道前知事金慶洙等「非明系」人士，但李在明很可能勝出。