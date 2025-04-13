加薩走廊北部醫院遭空襲 以色列曾警告疏散院內病人：鎖定哈瑪斯
加薩走廊的醫務人員表示，以色列今天發射兩枚飛彈擊中當地一間重要醫院，摧毀急診部和接待區並毀損其它建築。以色列指稱，這次空襲是鎖定利用醫院設施的哈瑪斯武裝分子。
路透社報導，加薩走廊（Gaza Strip）北部的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）高層在空襲發生之前，就接獲情資而疏散病患。當地緊急救難機構指出，所幸沒有人員傷亡的通報。
以色列軍方發布聲明稱，以軍攻擊這家醫院前，已採取措施降低對平民的傷害，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子利用這間醫院來策劃攻擊行動。
法新社報導，加薩民防機構透過聲明表示，這場空襲發生前，以軍曾警告應疏散醫院內的病人、傷患及其照護者。
加薩民防機構還提到：「空襲摧毀了手術大樓和加護病房製氧站。」
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