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加薩走廊北部醫院遭空襲 以色列曾警告疏散院內病人：鎖定哈瑪斯

中央社／ 加薩市13日綜合外電報導
圖為4月13日，以色列軍隊發出疏散病人的警告後，加薩阿里阿拉伯醫院醫院的門診和實驗室病房遭到以色列軍隊的襲擊。美聯社
圖為4月13日，以色列軍隊發出疏散病人的警告後，加薩阿里阿拉伯醫院醫院的門診和實驗室病房遭到以色列軍隊的襲擊。美聯社

加薩走廊的醫務人員表示，以色列今天發射兩枚飛彈擊中當地一間重要醫院，摧毀急診部和接待區並毀損其它建築。以色列指稱，這次空襲是鎖定利用醫院設施的哈瑪斯武裝分子。

路透社報導，加薩走廊（Gaza Strip）北部的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）高層在空襲發生之前，就接獲情資而疏散病患。當地緊急救難機構指出，所幸沒有人員傷亡的通報。

以色列軍方發布聲明稱，以軍攻擊這家醫院前，已採取措施降低對平民的傷害，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子利用這間醫院來策劃攻擊行動。

法新社報導，加薩民防機構透過聲明表示，這場空襲發生前，以軍曾警告應疏散醫院內的病人、傷患及其照護者。

加薩民防機構還提到：「空襲摧毀了手術大樓和加護病房製氧站。」

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 民防 空襲

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