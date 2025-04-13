讓南韓陷入恐慌！尹錫悅內亂案明首開庭 若罪名成立「最重可判死刑」
南韓前總統尹錫悅內亂刑事案第1場庭審明天登場，尹錫悅將出庭。他去年12月一夜之間戒嚴又解嚴，讓南韓陷入政治動盪。一旦被定罪，尹錫悅可能面臨無期徒刑甚至死刑。
法新社報導，尹錫悅去年12月3日尋求軍事統治，下令禁止政治政黨活動、讓所有媒體接受戒嚴當局管轄。但他實施戒嚴約6個多小時之後，即因國會表決宣告解除。
這場災難性的戒嚴行動導致尹錫悅不久後遭國會彈劾；憲法法院並於今年4月4日通過彈劾，即刻將尹錫悅免職。
儘管他已喪失所有總統特權，仍將面臨內亂指控的刑事審判。這場審判將於明天展開。
若被定罪，尹錫悅可能面臨無期徒刑甚至死刑。
南韓排定6月3日舉行總統大選。尹錫悅繼任人選出爐前，目前由國務總理韓悳洙代行總統職務。
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