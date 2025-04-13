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菲搗毀可疑安毒廠逮5人 包括1名台嫌

中央社／ 馬尼拉13日專電

菲律賓執法單位最近在大馬尼拉地區搗毀一座可疑地下製毒廠，逮捕5名嫌犯，包括1名台灣人。駐菲律賓代表處法務秘書已前往探視並瞭解案情，後續將提供必要法律協助。

菲律賓緝毒署（PDEA）、警方以及其他執法單位11日下午在大馬尼拉地區拉斯皮納斯市（Las Piñas）突擊1座民房，逮捕包括5名嫌犯，其中2人為中國籍、2人為菲籍，以及王姓台籍嫌犯。

執法人員在屋中發現一批化學原料、測量儀及器具，足以用來製造50公斤至100公斤的安非他命，這些物品已被帶回緝毒署實驗室進行化驗及記錄。

駐菲律賓代表處法務秘書今天告訴中央社，被捕王姓台灣籍嫌犯現年已70多歲，前來菲律賓已數十年，現定居於菲律賓中部，已有家庭，被指為製毒廠的房子是由王嫌承租。

法務秘書說，全案現已進入菲律賓的司法程序，他將定期探視王嫌，並提供必要法律協助。

這5名嫌犯將被控違反「綜合危險藥物法」，最高可判終身監禁。

法律 菲律賓 馬尼拉

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