快訊

出國注意！網揭1詐騙手法「假搭訕真騙財」：千萬別拿錢出來

膽結石該不該切除？「非緊急但必需」手術考驗醫師與病人緣分

半導體關稅明公布！他指「強勢乙方台積電」不受影響 網卻憂股價先動

紐國外長：美國需在印太地區成為積極主動夥伴

中央社／ 雪梨13日綜合外電報導
紐西蘭外交部長皮特斯。圖／美聯社
紐西蘭外交部長皮特斯。圖／美聯社

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）上月造訪華府，尋求強化與川普政府的關係後，他今天表示，紐國需要美國印太地區成為「積極主動」的夥伴。

路透社報導，紐西蘭與美國早已在太平洋展開合作，對抗中國日增的影響力。不過，美國政黨輪替和停止金援印太地區代表什麼意涵，使部分紐國國會議員感到憂心。

皮特斯與紐國一行政治人物展開為期1週的太平洋之行。他在夏威夷檀香山市表示，他向美國傳遞的訊息是，「紐西蘭希望、也確實需要美國繼續成為印太地區積極主動、投入和具有建設性的夥伴」。

根據文字紀錄，皮特斯表示：「我們期待未來進行更具建設性的對談。」

皮特斯上月造訪華府，會見了美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、國務院援外辦公室主任馬洛可（Pete Marocco），以及其他美國政府和國會代表。

皮特斯會後表示，「在至少半世紀以來最具挑戰性的戰略環境下」，紐西蘭與美國的關係位於「穩固的基礎上」。

印太 紐西蘭 美國

延伸閱讀

美關稅政策台股劇烈震盪 法人：變數多留意談判結果

美中關稅大戰 墨西哥藉貿易協定反成投資避風港

手機、晶片豁免美對等關稅 蘋果等科技巨頭暫鬆口氣

關稅股災 國安危機

相關新聞

紐國外長：美國需在印太地區成為積極主動夥伴

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）上月造訪華府，尋求強化與川普政府的關係後，他今天表示，紐國需要美國在...

USGS：緬甸發生規模5.5淺層地震

美國地質調查所（USGS）官網資料顯示，緬甸今天發生規模5.5地震

美國伊朗稱核談判具建設性 擬19日再啟磋商

伊朗和美國今天在阿曼王國就德黑蘭當局不斷升級的核子計畫進行談判，雙方均表示這場會談「正面」且具「建設性」，並同意下週再次...

美伊核會談 阿曼牽線間接談判

美國中東特使威科夫十二日在阿曼首都馬斯開特與伊朗外交部長阿拉奇展開核會談。一位阿曼消息人士同日向路透說，美伊會談聚焦中東...

以國宣布完成「莫拉格走廊」 巴勒斯坦人生活空間愈來愈小

以色列12日宣布新建的「莫拉格走廊」已告完成。由於此舉將加薩地帶南端城市拉法（Rafah）與其他地區實質切斷，等於將巴勒...

格陵蘭任命首位北極會議大使 承諾永續發展

格陵蘭今天任命首位北極會議（Arctic Council）大使，並承諾將促進原住民的永續經濟發展，以及推動極地社區的綠色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。