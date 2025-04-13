紐國外長：美國需在印太地區成為積極主動夥伴

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）上月造訪華府，尋求強化與川普政府的關係後，他今天表示，紐國需要美國在印太地區成為「積極主動」的夥伴。

路透社報導，紐西蘭與美國早已在太平洋展開合作，對抗中國日增的影響力。不過，美國政黨輪替和停止金援印太地區代表什麼意涵，使部分紐國國會議員感到憂心。

皮特斯與紐國一行政治人物展開為期1週的太平洋之行。他在夏威夷檀香山市表示，他向美國傳遞的訊息是，「紐西蘭希望、也確實需要美國繼續成為印太地區積極主動、投入和具有建設性的夥伴」。

根據文字紀錄，皮特斯表示：「我們期待未來進行更具建設性的對談。」

皮特斯上月造訪華府，會見了美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、國務院援外辦公室主任馬洛可（Pete Marocco），以及其他美國政府和國會代表。

皮特斯會後表示，「在至少半世紀以來最具挑戰性的戰略環境下」，紐西蘭與美國的關係位於「穩固的基礎上」。